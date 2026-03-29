MXGP, Tom Vialle domina gara-1 del GP di Svizzera. Buon 6° posto per Alberto Forato

Tom Vialle si è aggiudicato gara-1 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Frauenfeld il pilota francese ha preso in mano il comando delle operazioni sin dalle prime battute, ha risposto all’attacco di Romain Febvre, e ha chiuso tagliando il traguardo con ampio margine rispetto ai rivali.

A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando Tom Vialle con 114 punti con 3 lunghezze di vantaggio su Lucas Coenen, oggi squalificato, quindi terza posizione per Jeffrey Herlings con 104. Quarto Maxime Renaux con 103, quinto Romain Febvre con 97, sesto Tim Gajser con 94.

Tom Vialle (Honda) ha vinto la prima manche sulla pista elvetica con un margine di vantaggio di 10.3 secondi sul suo connazionale Maxime Renaux (Yamaha), mentre è terzo lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 13.7. Quarta posizione per il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 29.1, quinta per l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 38.9, mentre in sesta troviamo il nostro Alberto Forato (Fantic) a 46.1.

Settima posizione per il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 55.8, ottava per il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 57.8, quindi nona per Tim Gajser (Honda) a un minuto esatto, mentre completa la top10 l’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati) a 1:11. Chiude in 13a posizione Andrea Adamo (KTM) a 2:02, quindi alle sue spalle Mattia Guadagnini (KTM) a 2:04.

Tutto, a questo punto, sarà rimesso in palio in gara-2 che prenderà il via alle ore 17.10 e che andrà a decidere il round elvetico.