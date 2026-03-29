MX2, Simon Laengenfelder si aggiudica il round svizzero. Guillem Fares vince Gara-2

Guillem Fares si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MX2 2026, mentre il round elvetico va a Simon Laengenfelder. Sul tracciato di Frauenfeld la seconda manche ha visto il duello tra Farres e Liam Everts, con lo spagnolo che ha tagliato per il primo il traguardo.

Il successo, come detto, è andato a Guillem Farres (Triumph) che ha chiuso con un margine di vantaggio di 332 millesimi sul belga Liam Everts (Husqvarna), mentre in terza posizione troviamo il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 11.8 secondi.

Quarta posizione per il nostro Valerio Lata (Honda) a 13.8, quinta per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 14.4, mentre in sesta ha chiuso il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 25.8. Settima posizione per il belga Sacha Coenen (KTM) a 47.4, ottava per il ceco Julius Mikula (KTM) a 53.3, quindi nona per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 59.4 mentre l’olandese Jens Walvoort (KTM) completa la top10 a 1:02. Chiude 13° Morgan Bennati (Triumph) a un giro, quindi 14° Alessandro Gaspari (KTM), mentre Andrea Rossi (KTM) è 16°.

A questo punto la classifica generale della MX2 vede al comando Simon Laengenfelder con 149 punti contro i 127 di Farres ed i 124 di Sacha Coenen. Quarto Camden McLellan con 121 a braccetto con Liam Everts.