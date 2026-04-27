Mosaner/Constantini cedono al Canada all’extra-end: si allontana la qualificazione diretta alla semifinale

Arriva la prima sconfitta per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, nel quarto turno dei nove previsti del round robin cedono all’extra end al Canada di Kadriana e Colton Lott nello scontro diretto per il primato: i nordamericani si impongono per 6-5 e restano a punteggio pieno, staccando gli azzurri, comunque soli al secondo posto a quota 3.

L’Italia vince il last stone draw e conquista il martello, ma nel primo end arriva subito una mano rubata dei canadesi, che marcano un punto. Gli azzurri si riscattano subito e passano a condurre nella seconda ripresa, siglando due punti per il 2-1. La replica dei canadesi è identica, ed i nordamericani tornano in vantaggio dopo la terza mano sul 3-2, ma l’Italia sfrutta l’ultima stone nel quarto end ed arriva a metà gara sul 3-3.

Alla ripresa i canadesi tornano sul minimo vantaggio, ma nella sesta mano la risposta dell’Italia vale il 4-4. I nordamericani giocano il powerplay nel settimo end, ma l’Italia è eccezionale nel rubare la mano e portarsi a condurre sul 5-4 alla vigilia dell’ultima ripresa. Il martello è canadese, ma frutta un solo punto ai Lott, che pareggiano i conti sul 5-5 e portano la contesa all’extra end.

Nonostante l’ultimo tiro a disposizione, l’Italia non riesce a togliere il punto ai canadesi, che rubano la mano all’extra end e vincono per 6-5. Ora il Canada è solo in testa con 4 successi, a punteggio pieno, mentre l’Italia è seconda con 3 vittorie: solo la prima avrà accesso diretto alle semifinali, mentre la seconda e la terza avranno accesso ai play-off contro le squadre provenienti dal Gruppo A.

MONDIALI DI CURLING DOPPIO MISTO 2026

Ottava sessione – Gruppo B

Italia-Canada (all’extra end)

Stati Uniti-Cechia 6-11 (dopo 7 end)

Corea del Sud-Germania 4-7

Scozia-Finlandia 8-7

Ungheria-Svizzera 7-6 (all’extra end)

Classifica Gruppo B (dopo 4 match)

1 Canada 4

2 Italia 3

3 Cechia 2

3 Germania 2

3 Ungheria 2

3 Corea del Sud 2

3 Scozia 2

3 Svizzera 2

9 Finlandia 1

10 Stati Uniti 0