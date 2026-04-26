Mosaner/Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling misto

In totale scioltezza. Stefania Constantini ed Amos Mosaner liquidano senza patemi l’Ungheria in sette end e rimangono a punteggio pieno nel raggruppamento B del Round Robin valido per i Campionati Mondiali 2026 di curling misto attualmente in fase di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Prestazione oltremodo solida per gli azzurri, capaci di regolare gli avversari con un sonoro 4-9.

Match che è stato indirizzato nella prima parte, malgrado un inizio in leggera salita. Gli ungheresi infatti orchestrano una buona manovra offensiva nella prima ripresa, riuscendo a rubare una mano da un punto, cogliendo alla sprovvista il binomio tricolore che, prontamente, ripara i danni al secondo end, mettendo a referto la bellezza di quattro sigilli.

I magiari una volta i possesso del momento accorciano le distanze marcando due timbri, subendo però una nuova riscossa da parte del binomio bronzo a Milano Cortina 2026 che, al quarto, segnano ancora tre punti scappando sul 7-3. Gli avversari incassano il colpo, non andando oltre la singola unità al quinto turno.

Sarà il momento del colpo di grazia: Constantini e Mosaner avanzano infatti di un punto al sesto, rubando poi una mano da uno al settimo portando i rivali ad alzare bandiera bianca in anticipo. Al momento l’Italia comanda le operazioni con due vittorie su due partite disputate insieme al Canada. Questa sera, a partire dalle ore 19:00, è prevista la sfida con la Germania.