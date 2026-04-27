Italia-Canada oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streaming

Un test di fondamentale importanza. Oggi, lunedì 27 aprile, si disputerà Italia-Canada, big match valido per il raggruppamento B del Round Robin dei Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio. Esame di continuità per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, alle prese con una delle squadre più competitive della rassegna iridata.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 14.00

Gli azzurri, esattamente come i nordamericani, viaggiano a punteggio pieno con tre successi su tre incontri svolti imponendosi rispettivamente contro Cechia, Ungheria e Germania. Per i canadesi sono arrivate invece le vittorie contro Corea del Sud, Finlandia e Stati Uniti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di oggi (lunedì 27 aprile). La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CANADA MONDIALI CURLING OGGI

Lunedì 27 aprile

Ore 14.00 Italia vs Canada

PROGRAMMA ITALIA-CANADA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.