LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto che vale il primo posto

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo un avvio impeccabile, l’Italia si prepara ad affrontare il primo vero snodo del proprio Mondiale di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, nella giornata di lunedì 27 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner sfidano il Canada nella quarta partita del round robin, in quello che si presenta come uno scontro diretto di altissimo livello per il primato nel gruppo B.

Il percorso degli azzurri fin qui è stato perfetto. Il successo inaugurale per 7-5 sulla Cechia ha dato il via a un cammino proseguito con autorità, prima con il netto 9-4 inflitto all’Ungheria e poi con la preziosa vittoria contro la Germania, ottenuta al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Tre affermazioni che hanno confermato la qualità, la solidità mentale e la capacità di gestire i momenti chiave della coppia tricolore, sempre lucida nelle fasi decisive degli incontri. Di fronte ci sarà però un Canada altrettanto solido e continuo. La formazione nordamericana, composta da Kadriana Lott e Colton Lott, ha iniziato il torneo con una vittoria per 7-6 sulla Corea del Sud, mostrando subito grande concretezza nei finali punto a punto. Nella seconda uscita è arrivato un altro successo pesante, 10-4 contro la Finlandia, grazie a una prestazione dominante che ha evidenziato tutto il potenziale offensivo della coppia. Infine, i canadesi hanno superato anche gli Stati Uniti per 7-3, confermandosi a punteggio pieno e candidandosi con forza al ruolo di protagonisti del girone.

I precedenti e la tradizione parlano chiaro: il Canada è da sempre una potenza assoluta del curling, capace di esprimere un livello tecnico elevatissimo e una continuità di rendimento difficile da eguagliare. Anche nel recente passato, come dimostra il bilancio positivo al Mondiale 2025, i nordamericani hanno confermato la propria competitività ai massimi livelli. L’Italia, dal canto suo, può contare su una coppia ormai consolidata e vincente. Constantini e Mosaner, campioni del mondo in carica e già medagliati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, hanno dimostrato di saper affrontare con successo anche le situazioni più complesse, come evidenziato nella rimonta e nel finale gestito con freddezza contro la Germania. Sarà però fondamentale mantenere percentuali altissime al tiro e una gestione impeccabile del martello per contrastare un avversario così solido.

Nel contesto di un girone a dieci squadre con formula round robin, la sfida contro il Canada assume un valore strategico enorme. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di fare un passo decisivo verso il primo posto, che garantisce l’accesso diretto alle semifinali, evitando il passaggio dai playoff. Quella tra Italia e Canada si preannuncia dunque come una sfida spettacolare e potenzialmente decisiva, un vero banco di prova per misurare le ambizioni del tandem tricolore. Restare imbattuti contro una delle favorite del torneo significherebbe lanciare un segnale fortissimo a tutta la concorrenza e consolidare il ruolo dell’Italia come protagonista assoluta della rassegna iridata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.