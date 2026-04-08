Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: “Una delle mie migliori partite di sempre”

Si fa fatico a crederlo. Matteo Berrettini ha sbalordito il mondo del tennis con un risultato che ha travolto il numero 10 del ranking, Daniil Medvedev, per 6-0, 6-0 in soli 49 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso Masters1000 di Montecarlo.

L’azzurro, entrato in tabellone con una wild card, si è dimostrato spietatamente efficace contro un Medvedev fuori condizione sotto tutti i punti di vista. È la prima volta che il russo perde una partita a livello di circuito ATP senza aver vinto un game.

“Penso sia stata una delle migliori prestazioni della mia vita“, ha detto Berrettini. “Credo di aver sbagliato solo tre colpi in tutto il match e non è facile contro un giocatore di grande intelligenza tennistica come Daniil. Penso che il piano di gioco sia stato eseguito in modo perfetto e che le mie armi abbiano funzionato al 100%“, ha sottolineato nell’intervista a caldo.

“Nel primo game ho affrontato due palle break e poi ho avuto la sensazione di giocare meglio di lui. Non mi aspettavo di vincere in questo modo. Ma sono rimasto concentrato perché so che a volte uno o due break non bastano, quindi ho continuato a spingere fino alla fine“, l’analisi di Matteo.

E così, dopo aver chiuso il match d’esordio contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut sul 4-0 per via del ritiro nel primo parziale dell’iberico, il 29enne nostrano accede agli ottavi senza aver perso alcun game finora in questo torneo.

“Gioco da molto tempo, quindi sentivo che era davvero importante tenere il servizio all’inizio del secondo set“, ha aggiunto l’azzurro. “Si tratta di pochi punti all’inizio e poi, quando si è in vantaggio di due break, si è più rilassati e la palla esce dalla racchetta con più facilità“.

È stata anche la prima volta che Berrettini sia riuscito a rifilare un doppio 6-0 a livello ATP. In tutto questo, si è tramutata in realtà la prima affermazione negli scontri diretti con Medvedev ed è il primo successo contro un top-10 dalla vittoria contro Alexander Zverev dell’anno scorso proprio a Montecarlo. Sul cammino di Matteo, dunque, ci sarà il vincente della partita tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.