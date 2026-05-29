L’Italia si affida alle seconde linee senza Sinner al Roland Garros: le rinascite di Berrettini ed Arnaldi, Cobolli sotto esame

La prematura uscita di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros, oltre a porre fine alla straordinaria serie di vittorie consecutive del numero 1 del mondo, cambia le prospettive dell’Italia nel secondo Slam stagionale. Il tennis nostrano è costretto ad affidarsi alle seconde linee. A tenere in alto il vessillo tricolore provvedono, per ora, le rinascite di Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, mentre è sotto esame, nell’ottica di quel salto di qualità che possa sancirne la definitiva consacrazione, Flavio Cobolli, testa di serie numero 10.

Il programma del sabato del Roland Garros riporterà in campo i tre giocatori italiani. Arnaldi, dopo mesi molto difficili legati anche alle problematiche causate dall’infortunio al piede, sta tornando gradualmente ai suoi livelli e dopo l’ottimo torneo di Roma si è confermato anche in Francia superando l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, e il greco Stefanos Tsitsipas. Il match contro Collignon rappresenta un ostacolo duro, ma il miglior Arnaldi può giocarsela contro il belga che ama esaltarsi nelle sfide con i big.

Lo avevamo visto al Foro Italico perdere in maniera netta al primo turno. Matteo Berrettini, sulla terra francese, sembra aver ritrovato le sensazioni di un tempo. Il romano ha superato due ostacoli certamente non agevoli come l’ungherese Fucsovics e il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22.

In un tabellone che nella parte alta ha perso la quasi totalità delle teste di serie, il trionfatore dell’ultima Coppa Davis potrebbe diventare uno degli outsider in grado di assumere il ruolo di mina vagante del torneo. Berrettini, quando è in piena efficienza fisica, non teme confronti anche con i rivali più forti. Il servizio e il diritto sono pronti a colpire.

Flavio Cobolli può vivere l’occasione della consacrazione ad altissimi livelli in un torneo nel quale la strada potrebbe essere spianata per un risultato di assoluto prestigio. Il prossimo ostacolo, l’incrocio con il talento americano Learner Tien, potrà dire molto sulla maturità e la personalità con cui il giocatore azzurro riesce ad affrontare gli ostacoli e a tenere botta in un torneo in cui cambia tanto con la distanza delle partite al meglio dei cinque set.