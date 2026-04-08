Medvedev perde la testa contro Berrettini: racchetta frantumata a ripetizione, il pubblico disapprova

“La terra rossa non mi è mai piaciuta e ormai sono rassegnato“. Così si era espresso Daniil Medvedev alla vigilia del torneo di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione sul mattone tritato. Eppure, nel suo palmarès figura anche il prestigioso successo agli Internazionali d’Italia di Roma nel 2023. Nonostante ciò, il moscovita continua a vivere con grande difficoltà il passaggio dal cemento alla terra.

Alla luce di questo, quanto sta accadendo nella sfida sul campo Ranieri III contro Matteo Berrettini non sorprende. Il russo, infatti, ha disputato un primo set nettamente al di sotto delle aspettative, in balia delle iniziative dell’avversario e incapace di trovare contromisure efficaci. Il 6-0 è stato una conseguenza inevitabile.

Nel secondo set Medvedev ha provato ad alzare il livello, ma i numerosi errori hanno continuato a segnare l’inizio della frazione, sulla falsariga di quanto visto in precedenza. Così, sulla palla break in favore del romano — sul 30-40 e con Berrettini avanti 1-0 — un errore gratuito di dritto ha consentito all’azzurro di prendere il largo anche in questo parziale.

Un errore che ha fatto letteralmente perdere la testa al russo. Medvedev, infatti, ha scagliato più volte la racchetta a terra, con rimbalzi che hanno portato l’attrezzo a impattare anche contro i teloni. Un gesto che tradisce tutta la sua insofferenza verso una superficie che continua a metterlo in difficoltà. La reazione non è piaciuta al pubblico, che ha accompagnato lo sfogo del moscovita con ironici “olé” da stadio. Il tutto è stato il preludio a uno sconcertante 6-0 6-0 in favore quasi di un incredulo Berrettini.

VIDEO SFOGO MEDVEDEV A MONTECARLO