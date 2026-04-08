DOPPIO BAGEL! Matteo Berrettini umilia un iracondo Medvedev e torna agli ottavi a Montecarlo!

Matteo Berrettini è ancora agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo e lo fa senza aver perso ancora un game. Dopo aver sfruttato il ritiro all’esordio di Roberto Bautista Agut (era sotto 4-0), il romano gioca la partita perfetta contro un Daniil Medvedev nella sua versione peggiore. Finisce con un eloquente 6-0 6-0 in appena 50 minuti al termine di un match davvero surreale per quello che si è visto in campo, soprattutto con il russo totalmente assente e incapace di reagire ad una tale umiliazione. Dall’altra parte un Berrettini molto solido, attento, che ha giocato molto bene e che attende ora il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.

I numeri della partita sono ovviamente eloquenti, perchè Medvedev ha commesso 28 errori non forzati contro i 7 di Berrettini e sono appena stati 3 i vincenti del russo, che ha vinto appena il 42% di punti con la prima ed il 19% con la seconda. Dall’altra parte Berrettini solidissimo, soprattutto con la seconda (83% di punti vinti).

Un avvio di partita complicato per Berrettini, che si trova ad affrontare due palle break, ma in entrambe le circostanze il dritto tradisce il russo. Scampato il pericolo, Matteo scaccia via la tensione di inizio match ed è implacabile. Il russo appare davvero troppo aggressivo, ma si trova dall’altra parte della rete un Berrettini perfetto e che fa malissimo con il back e poi con le successive accelerazioni sia di dritto sia di rovescio. Il risultato è il doppio break di vantaggio per l’azzurro, con il russo che commette anche doppio fallo sulla palla break del quarto game. Medvedev è in confusione, mentre Berrettini continua a giocare benissimo e strappa ancora il servizio al russo, conquistando il primo set per 6-0 in appena 25 minuti.

L’andamento del match continua ad essere abbastanza surreale. Medvedev non riesce davvero a fare un game e la striscia di game consecutivi di Berrettini prosegue inesorabile. Nel secondo game arriva l’ennesimo break, con il russo che poi perde completamente la testa e spacca la racchetta tra gli olé del pubblico, anche divertito per la scena. Nemmeno questa serve a scuotere Medvedev, con Berrettini che implacabile sale 3-0 e poi si procura altre due palle break nel quarto. Medvedev sbaglia una comodissima volée e Matteo sale addirittura 4-0. L’attesa per capire se può arrivare un altro 6-0 e ci pensa soprattutto il russo che commette altri disastri e subisce una delle umiliazioni più incredibili della sua carriera. Matteo ringrazia e con merito vola agli ottavi di finale.