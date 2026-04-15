Luciano Darderi sconfitto in rimonta da Kopriva agli ottavi dell’ATP 500 di Monaco

Brutta sconfitta per Luciano Darderi, che subisce la rimonta di Vit Kopriva e viene eliminato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco 2026. L’italo-argentino è uscito di scena sulla terra rossa bavarese con il punteggio di 6-2 4-6 1-6 dopo due ore di gioco, mentre il ceco n.78 del ranking mondiale avanza ai quarti dove troverà l’altro azzurro Flavio Cobolli.

L’azzurro, alla terza opportunità, sfrutta l’errore del rivale per operare il break in apertura. Il ceco risponde con prontezza e, con il rovescio lungolinea, firma l’1-1. Il sesto favorito del tabellone rompe nuovamente l’equilibrio quando forza l’errore da fondo del rivale per il 3-2 e, con l’ace di seconda, sigla il 4-2. Darderi sfrutta il nuovo errore del rivale per strappargli il servizio del 5-2, fa valere la maggior pesantezza della sua palla e chiude con la deliziosa smorzata di diritto per il 6-2.

Il giocatore italiano sfrutta la deviazione del nastro per infilare il rovescio incrociato grazie a cui timbra il break dell’1-0 e allunga rapidamente sul 2-0. Il ceco però non demorde, tiene botta e, con il rovescio incrociato, impatta sul 2-2 e tiene poi il servizio del 3-2. Si prosegue nel rispetto dei turni di servizio fino al 4-4, sancito dal servizio vincente della sesta testa di serie.

Qui comincia l’assolo di Kopriva, che ottiene il break decisivo nel decimo game aggiudicandosi il secondo set per 6-4 e scappando via anche nella frazione conclusiva. Il tennista della Cechia infila infatti una sequenza di sette giochi consecutivi, strappando la battuta a Darderi altre due volte e volando addirittura sul 5-0 al terzo, per poi chiudere i conti sul 6-1.