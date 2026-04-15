Flavio Cobolli liquida Bergs in scioltezza e avanza ai quarti a Monaco

Stavolta niente di neanche lontanamente somigliante a quella che si definisce lotta: Flavio Cobolli batte con il punteggio di 6-2 6-3 il belga Zizou Bergs e va ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera. Basta un’ora e 13 minuti al capitolino per concludere il discorso, e ora potrebbe essere derby con Luciano Darderi, ammesso che questi vada a battere il ceco Vit Kopriva nel match che seguirà questo.

Per Cobolli un inizio di partita che viaggia sui binari dell’equilibrio, anche se va subito salvato un game d’apertura da 0-30. Fino al 3-2 tutto secondo i servizi, poi, in quel sesto gioco, un po’ perché l’italiano risponde bene, un po’ per errori grossolani di Bergs, arriva il break che vale il 4-2, confermato senza particolari patemi nel giro di pochi minuti. Il belga, poi, sul 5-2 commette due doppi falli e si ritrova infilato dalla risposta di Cobolli per il set point, trasformato perché il serve&volley di Bergs incontra la risposta di rovescio dell’azzurro che finisce con il 6-2.

Il secondo parziale vede Cobolli proseguire in quanto già costruito nel primo, un po’ per propri meriti, un po’ con la fattiva collaborazione del belga, decisamente poco a suo agio in questa giornata bavarese che tanto calda non è. Per l’italiano il punteggio potrebbe pure essere più severo rispetto a quanto si vede, ma in qualche modo Bergs riesce a riaversi. Anzi, sul 4-2 potrebbe anche riaprire il match sul 30-40, ma Cobolli gioca bene sulla seconda giocando una demi-volée in grado di respingere i fantasmi. Si tratta dell’ultimo momento complesso del match.

Per Cobolli un incontro molto tranquillo, da 12 vincenti e 7 errori gratuiti, contro un difficilmente definibile 9-28 di Bergs, in chiara giornata no e mai in grado di impensierire la prima di Flavio, all’88% (23/26). Al contempo, il belga fa 6/19 con la seconda, decisamente poco.