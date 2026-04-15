Carlos Alcaraz si ritira a Barcellona: “Infortunio più serio del previsto”; Sinner resta n.1 al mondo

Carlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto disputare contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse spagnolo ha dato forfait per un fastidioso problema al polso destro già riscontrato nei giorni scorsi ed in particolare nel corso del suo match d’esordio sulla terra rossa catalana vinto nettamente ieri per 6-4 6-2 sul finlandese Otto Virtanen.

“Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente“, aveva dichiarato il 22enne murciano al termine della partita. Stamattina Alcaraz ha poi annullato l’allenamento previsto inizialmente dalle ore 12.00 alle 14.00 per effettuare evidentemente dei controlli e prendere una decisione sul prosieguo della settimana.

Il numero 2 al mondo ha optato alla fine per il ritiro dal torneo, promuovendo Machac ai quarti senza giocare e perdendo di conseguenza la possibilità di effettuare il controsorpasso immediato su Jannik Sinner in vetta al ranking ATP, dopo aver ceduto all’azzurro la prima posizione della classifica questa settimana in seguito alla sconfitta nella finale del Masters 1000 di Montecarlo.

“Ieri contro Virtanen, dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando. Pensavo che non sarebbe peggiorato, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo. Come ho già detto, devo ascoltare il mio corpo, capire cosa è meglio per me e non compromettere il futuro“, ha spiegato il murciano classe 2003 in conferenza stampa.