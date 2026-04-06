Sinner, e ora che succede con il doppio? Sovrapposizione con il singolare o assenza del giorno di riposo: le ipotesi

Jannik Sinner, com’è noto, ha ieri superato il primo turno nel torneo di doppio a Montecarlo, giocato in coppia con Zizou Bergs. Assieme al belga ha superato la coppia ceco-norvegese formata da Tomas Machac e Casper Ruud. Il 6-4 7-5 conseguente ha fatto sì che ora ci sia anche un po’ d’attesa per il secondo turno di questo particolare duo, voluto dallo stesso Jannik.

Ci sono delle possibili, inevitabili conseguenze a seconda della situazione di calendario. Ma andiamo con calma. La cosa certa che sappiamo è che il doppio ritornerà al più presto mercoledì, e di sicuro non domani. Questo perché nell’ordine di gioco odierno non ci sono i fratelli Tsitsipas (Stefanos e Pavlos, al posto di Petros), attesi dal duo franco-argentino composto da Manuel Guinard e Guido Andreozzi: da quest’accoppiamento uscirà il nome degli avversari di Sinner/Bergs.

Nondimeno, non è ancora noto quando si giocherà il debutto in singolare del numero 2 del mondo, che affronterà il francese Ugo Humbert, che negli ultimi tempi è un po’ calato, ma rimane pur sempre un cliente non facile. Tutto lascia pensare che il debutto si avrà domani, martedì 7 aprile, ma non è nemmeno escluso mercoledì 8.

Per cui le situazioni possono essere due: Sinner potrebbe giocare martedì 7 in singolare e mercoledì 8 in doppio oppure direttamente mercoledì 8 prima l’uno e poi l’altro. L’unica altra variabile può riguardare l’inserimento di giovedì 9, ma non più tardi perché i turni del Masters 1000 di doppio sono cinque, e dunque più in là del giovedì non si può proprio andare.