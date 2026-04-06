Jannik Sinner scambierebbe una sua vittoria pur di vedere l’Italia ai Mondiali: la risposta ad un giornalista

In attesa dell’esordio sulla terra rossa monegasca, Jannik Sinner si sta in questi giorni concedendo alle domande della stampa. Il vincitore del Masters 1000 di Miami, arrivato una settimana fa nel Principato (dove risiede) dopo la conquista del Sunshine Double, è ora pronto a fare il suo esordio nell’ATP 1000 di Montecarlo, nel match che lo vedrà opposto al francese Ugo Humbert.

Tra le tante interviste e dichiarazioni di queste ore, l’attenzione dei media è stata catturata soprattutto dalle parole che l’altoatesino ha espresso ad Eurosport Francia. Nello specifico, alla domanda: “Scambieresti un tuo titolo per la qualificazione dell’Italia del calcio ai Mondiali?”, l’azzurro non si è sottratto alla risposta ed ha anzi commentato i risultati della Nazionale di calcio.

Prima Sinner ha scherzato con il giornalista francese: “Incredibile. Ho fatto un sacco di interviste e ora vengono i francesi a chiedermi questo!“. Poi la risposta seria e l’analisi del momento del calcio italiano: “Di certo è un momento difficile. Mi piacerebbe molto realizzare questo scambio. Molti ragazzi giovani non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali. Anche io ero molto giovane l’ultima volta che la nazionale si è qualificata. Ora è il momento di cambiare un paio di cose e provare a tornare dove meritiamo e dove speriamo di essere. Anche se in questo caso ormai non possiamo più cambiare nulla”.