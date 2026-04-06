Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedente

Il percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla terra del Principato due anni dopo l’ultima volta, quando si arrese a Stefanos Tsitsipas nella semifinale. L’altoatesino vuole iniziare nel migliore dei modi la stagione sul rosso in un torneo che non ha mai vinto nella sua giovane ma già prolifica carriera.

L’avversario, già noto da domenica, sarà il francese Ugo Humbert, abile a sconfiggere nella prima giornata il connazionale Moïse Kouame per 6-3 7-5. La rincorsa al vertice della classifica ATP riparte quindi dalla terra battuta monegasca, su cui Sinner è abituato ad allenarsi data la sua residenza a Monaco. Non sarà facile però riadattarsi alla superficie dopo il periodo americano concluso con la vittoria del Sunshine Double.

Di fronte ci sarà un Humbert che è già riuscito a sconfiggere l’altoatesino. L’occasione sono state le Next Gen ATP Finals nel lontano 2019 sul cemento. L’ultimo precedente, disputato nel 2021 sulla terra rossa di Roma, sorride invece al numero uno italiano. Sinner-Humbert sarà il secondo match dalle ore 11.00 sul campo centrale (Court Rainier III). Il programma sarà infatti inaugurato da Matteo Berrettini che sfiderà Roberto Bautista Agut alle ore 11.00.

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026

Martedì 7 aprile – Campo Centrale

Secondo match dalle 11.00 – Jannik Sinner (Italia)-Ugo Humbert (Francia)

In precedenza a partire dalle 11.00: Berrettini-Bautista Agut

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING SINNER-HUMBERT ATP MONTECARLO 2026

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