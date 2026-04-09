Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi

Effettuato il sorteggio per l’ordine di gioco di domani, sono state svelate le scelte di Italia e Giappone per il confronto valido per le qualificazioni alle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a Velletri azzurre e nipponiche si contenderanno il pass per l’atto conclusivo della manifestazione.

Nella prima giornata ad aprire le danze saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, che non si sono mai affrontate, mentre il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume, con l’azzurra che ha vinto l’unico precedente, giocato a Granby nel 2022 per 7-6 (6) 6-4.

Nella seconda giornata si inizierà col doppio: le coppie annunciate sono Jasmine Paolini/Sara Errani ed Eri Hozumi/Shuko Aoyama, che in passato si sono affrontate nei quarti della BJK Cup 2024, con le azzurre che si imposero per 6-3 6-4.

A seguire ci saranno le eventuali sfide tra le numero 1, Jasmine Paolini e Moyuka Uchijima, con l’italiana vittoriosa in entrambi i precedenti, a Zhengzhou 2023 nei sedicesimi per 6-2 6-3 e nella BJK Cup 2024 nei quarti per 6-3 6-4, ed infine tra le numero 2, Elisabetta Cocciaretto ed Himeno Sakatsume, che non si sono mai sfidate prima.

PRECEDENTI TRA ITALIANE E GIAPPONESI

Elisabetta Cocciaretto-Moyuka Uchijima 0-0

Jasmine Paolini-Himeno Sakatsume 1-0

Sara Errani/Jasmine Paolini-Shuko Aoyama/Eri Hozumi 1-0

Jasmine Paolini-Moyuka Uchijima 2-0

Elisabetta Cocciaretto-Himeno Sakatsume 0-0