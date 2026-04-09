Italia-Giappone, definite le avversarie di Cocciaretto e Paolini in Billie Jean King Cup. Doppio nella seconda giornata

Domani, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso anno, infatti, le azzurre dovranno guadagnarsi sul campo l’accesso alle Finals: nel turno di qualificazione le ragazze di Tathiana Garbin ospiteranno il Giappone.

La sfida tra azzurre e nipponiche si disputerà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, tra venerdì 10 e sabato 11 aprile: nella prima giornata spazio ai due singolari, mentre nella seconda giornata spazio al doppio ed eventualmente agli ultimi due singolari.

Il sorteggio ha definito l’ordine degli incontri della prima giornata: ad aprire le danze saranno la numero 2 azzurra, Elisabetta Cocciaretto, e la numero 1 nipponica, Moyuka Uchijima, mentre il secondo match opporrà la numero 1 italiana, Jasmine Paolini, alla numero 2 giapponese, Himeno Sakatsume.

Nella seconda giornata si inizierà col doppio: le coppie annunciate sono Jasmine Paolini/Sara Errani ed Eri Hozumi/Shuko Aoyama, mentre a seguire ci saranno le eventuali sfide tra le numero 1, Jasmine Paolini e Moyuka Uchijima, ed infine tra le numero 2, Elisabetta Cocciaretto ed Himeno Sakatsume.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE

Venerdì 10 aprile

Dalle ore 12.00

Primo singolare: Elisabetta Cocciaretto-Moyuka Uchijima

A seguire

Secondo singolare: Jasmine Paolini-Himeno Sakatsume

Sabato 11 aprile

Dalle ore 11.00

Doppio: Jasmine Paolini/Sara Errani-Eri Hozumi/Shuko Aoyama

A seguire

Terzo Singolare (se necessario): Jasmine Paolini-Moyuka Uchijima

A seguire

Quarto Singolare (se necessario): Elisabetta Cocciaretto-Himeno Sakatsume