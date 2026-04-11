MotoGP: due nuovi piloti nel 2027 in casa Yamaha? L’indiscrezione

Nonostante il periodo di pausa, il mondo della MotoGP sembra essere attivo più che mai, specialmente sul fronte mercato. In queste ore a catturare l’attenzione di addetti ai lavori e media è stato il grande fermento in casa Yamaha che, dal 2027, potrebbe rinnovare in toto i propri centauri, sferrando l’artiglieria pesante.

Secondo quanto rilanciato dalla testata internazionale Motorsport.com, sembra che il team si affiderà all’ex detentore del titolo Jorge Martin, al momento impegnato tra le fila dell’Aprilia a fianco di Marco Bezzecchi. A questo, rumors di oggi, si aggiunge il probabile arruolamento del giapponese Ai Ogura, Campione del Mondo nella classe Moto2 due anni fa e attualmente nel paddock con la Trackhouse.

Quello del nipponico è un profilo di importante prospetto. La scorsa stagione, al debutto, ha centrato la top 5 in quel di Buriram, dove si è piazzato in quinta posizione, piazzamento ottenuto anche nei primi due appuntamenti di quest’anno in Thailandia e Brasile.

Il passaggio di Ogura se concoretizzato bloccherà l’ingresso di Luca Marini, per molti insider molto vicino alla scuderia con sede a Gerno di Lesmo. Interessante rilevare come sia Martin che Ogura abbiano conquistato la classifica piloti, uno in MotoGP e l’altro appunto in Moto2, nello stesso anno.