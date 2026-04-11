Alcaraz ha studiato Sinner: “Ho guardato i video, so cosa ha migliorato. Non c’è un favorito”

La finale più attesa, come del resto accade quando entrambi sono ai nastri di partenza di un torneo: sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz a sfidare Jannik Sinner nell’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Sul piatto ci sarà, oltre al titolo, anche il numero 1 del ranking mondiale: il tennista iberico in conferenza stampa ha ovviamente parlato del confronto di domani con l’azzurro.

Lo spagnolo ha fatto i compiti a casa in vista della finale contro il tennista italiano: “Sarà la nostra diciassettesima partita, lo conosco piuttosto bene. Ho guardato le sue partite, so in cosa è migliorato e cosa sta facendo bene. Non c’è un favorito contro di lui, posso perdere contro di lui su qualsiasi superficie. Stiamo dimostrando grande costanza“.

L’iberico, dunque, mette in conto una possibile sconfitta: “Non siamo supereroi, anche noi perdiamo delle partite. Ogni volta che giochiamo l’uno contro l’altro, alziamo il nostro livello al massimo. Ogni volta che perdiamo, impariamo e torniamo più forti per il torneo successivo. Un vero campione è colui che sa giocare bene su qualsiasi superficie“.