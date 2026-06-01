Motocross, GP Lettonia 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming

Prosegue senza soluzione di continuità il Campionato Mondiale 2026 di motocross. Dopo la tappa in Germania questo fine settimana andrà infatti in scena il GP di Lettonia, ottavo appuntamento della stagione che si correrà presso il circuito di Kegums.

Ricapitoliamo brevemente la situazione. Nella classe MX2 a comandare le operazioni è Sacha Coenen che, con 320, attualmente difende un margine risicato da Simon Laengenfelder, al momento secondo a quota 317 precedendo Farres, terzo a 301, oltre che Liam Everts, quarto a 281.

Nella classe Regina invece in testa c’è un altro Coenen, ovvero il fratello Lucas, attualmente più in alto di tutti con 344 punti arginando Jeffrey Herlings, attualmente secondo a 313, e Roman Febvre, terzo a 263. Gli equilibri saranno confermati anche dopo questo weekend o la terra lettone spariglierà le carte?

Come seguire l’evento in tv? Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+. La programmazione di RaiSport sarà decisa nell’imminenza. OA Sport come sempre vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA GP LETTONIA MOTOCROSS 2026

Sabato 9 giugno

14:25 Qualifying Race MX2

15:15 Qualifying Race MXGP

Domenica 10 giugno

11:00 MX2 Gara-1

12:00 MXGP Gara-1

14:00 MX2 Gara2

15:00 MXGP Gara-2