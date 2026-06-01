Motocross
Motocross, GP Lettonia 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming
Prosegue senza soluzione di continuità il Campionato Mondiale 2026 di motocross. Dopo la tappa in Germania questo fine settimana andrà infatti in scena il GP di Lettonia, ottavo appuntamento della stagione che si correrà presso il circuito di Kegums.
Ricapitoliamo brevemente la situazione. Nella classe MX2 a comandare le operazioni è Sacha Coenen che, con 320, attualmente difende un margine risicato da Simon Laengenfelder, al momento secondo a quota 317 precedendo Farres, terzo a 301, oltre che Liam Everts, quarto a 281.
Nella classe Regina invece in testa c’è un altro Coenen, ovvero il fratello Lucas, attualmente più in alto di tutti con 344 punti arginando Jeffrey Herlings, attualmente secondo a 313, e Roman Febvre, terzo a 263. Gli equilibri saranno confermati anche dopo questo weekend o la terra lettone spariglierà le carte?
Come seguire l’evento in tv? Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+. La programmazione di RaiSport sarà decisa nell’imminenza. OA Sport come sempre vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della MXGP con aggiornamenti in tempo reale.
PROGRAMMA GP LETTONIA MOTOCROSS 2026
Sabato 9 giugno
14:25 Qualifying Race MX2
15:15 Qualifying Race MXGP
Domenica 10 giugno
11:00 MX2 Gara-1
12:00 MXGP Gara-1
14:00 MX2 Gara2
15:00 MXGP Gara-2