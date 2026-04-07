MotoGP, Aprilia si prepara ad accogliere Bagnaia. Rivola: “Sappiamo rigenerare i piloti”

L’Aprilia ha aperto il Mondiale 2026 di MotoGP con un passo che definire dominante non è un’esagerazione. La casa di Noale ha messo subito in chiaro le gerarchie, con Marco Bezzecchi leader della classifica e davanti al compagno di squadra Jorge Martín. Un avvio così brillante inevitabilmente alimenta riflessioni sul presente e, soprattutto, sul futuro della griglia.

Perché se da un lato Martín si gode un ruolo da protagonista destinato a cambiare nei prossimi anni, dall’altro sorride — e osserva con attenzione — Francesco Bagnaia. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’approdo del due volte campione del mondo in Aprilia a partire dal 2027 appare sempre più una questione di tempo. Un cambio di scenario importante, che ridisegnerà gli equilibri: Bagnaia andrà a fare coppia proprio con Bezzecchi, mentre Martín è destinato a raccogliere il testimone di Fabio Quartararo in una Yamaha che continua a vivere una fase complicata.

L’intesa tra Bagnaia e Aprilia, secondo le indiscrezioni, si estenderebbe su quattro anni, articolati in due bienni. Un orizzonte che coincide con l’inizio del nuovo ciclo tecnico della MotoGP — motori da 850cc, addio agli abbassatori e un’aerodinamica ridimensionata — e che rappresenterebbe per il pilota piemontese l’occasione perfetta per rilanciarsi dopo le difficoltà incontrate in Ducati.

A rafforzare questa lettura sono anche le parole del CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, che ai microfoni di Sky Sport ha lasciato intendere chiaramente la fiducia del team nel potenziale di Bagnaia e nella bontà di un cambiamento: “I cambiamenti possono fare bene – ha spiegato Rivola – noi d’altro canto abbiamo dimostrato che prendiamo volentieri piloti che arrivano da altre case e li rigeneriamo“.

Un messaggio diretto, che suona quasi come un’investitura anticipata. Per Bagnaia, alle prese con una fase complessa in Ducati, l’aria di Noale potrebbe davvero rappresentare quella “boccata d’aria fresca” necessaria per ritrovare brillantezza e continuità. E, se le premesse di questo inizio di stagione saranno confermate, il futuro potrebbe iniziare sotto i migliori auspici.