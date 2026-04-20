Freccia Vallone 2026: il percorso ai raggi X. Il Muro di Huy giudice supremo

Mercoledì 22 aprile si svolgerà la Freccia Vallone 2026, celeberrima competizione di ciclismo arrivata alla sua significativa novantesima edizione. Il percorso di quest’anno celebrerà la tradizione, con poche modifiche rispetto alle annate passat e con un percorso lungo 208,8 km (3.300 i metri di dislivello) con partenza da Herstal ed arrivo sull’iconico Miur de Huy. Scopriamone i dettagli.

FRECCIA VALLONE 2026: PERCORSO A RAGGI X

Fondamentalmente, l’unica novità rispetto al 2025 è rappresentata dallo start che, appunto, sarà in quel di Herstal. Successivamente, i protagonisti proseguiranno prima verso Blegny e, successivamente, verso Soumagne, per poi sfidare la Côte de Trassenster e la Côte des Forges.

Superate le prime due asperità, il tracciato propone una virata verso Esneux, Ouffet e quindi Modave, preludio del classico circuito finale da percorrere per tre volte introno a Huy, lungo 37.2 km e caratterizzato dalle fatiche una dietro l’altra de la Côte d’Ereffe (2,2 km al 5,6%), la Côte de Cherave (1,4 km all’8% con punte al 13%) e l’immancabile Muro di Huy, poderoso impegno di 1400 metri al 9,8% di pendenza media con punta massima al 26% che combacia con il tornante percorso all’interno del chilometro conclusivo.