Freccia Vallone 2026: la startlist e chi parteciperà. Paul Seixas vuole il primo successo in una Classica

Secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. In scena domani la Freccia Vallone, con il consueto finale sul Mur de Huy che risulterà decisivo. Mancano Tadej Pogacar, campione in carica, e Remco Evenepoel, vincitore dell’Amstel Gold Race, ma non mancherà lo spettacolo, con l’attesa che è tutta per Paul Seixas a caccia del primo successo in una classica di qualità, nonostante i 19 anni.

Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti nel dettaglio.

STARTLIST FRECCIA VALLONE 2026

ALPECIN-PREMIER TECH

BAYER Tobias

BELMANS Lennert

BUSATTO Francesco

DEBRUYNE Ramses

DOCKX Aaron

GLIVAR Gal

REMIJN Senna

BAHRAIN VICTORIOUS

BILBAO Pello

MARTINEZ Lenny

MIHOLJEVIĆ Fran

MIQUEL Pau

MOHORIC Matej

VAN MECHELEN Vlad

ZAMBANINI Edoardo

DECATHLON CMA CGM TEAM

BISIAUX Léo

DEWULF Stan

ISIDORE Noa

L’HOTE Antoine

LABROSSE Jordan

LAPEIRA Paul

SEIXAS Paul

EF EDUCATION-EASYPOST

BATTISTELLA Samuele

BAUDIN Alex

BELOKI Markel

HONORÉ Mikkel Frølich

LEONARD Michael

NERURKAR Lukas

SHAW James

GROUPAMA-FDJ UNITED

COSTIOU Ewen

GENIETS Kévin

GERMANI Lorenzo

GRÉGOIRE Romain

MARTIN Guillaume

MOLARD Rudy

PACHER Quentin

INEOS GRENADIERS

GODON Dorian

HAIG Jack

JUNGELS Bob

LAURANCE Axel

RIVERA Brandon

SHMIDT Artem

VAUQUELIN Kévin

LIDL-TREK

BERNARD Julien

SKJELMOSE Mattias

KONRAD Patrick

MOLLEMA Bauke

MOSCA Jacopo

VERONA Carlos

WITHEN PHILIPSEN Albert

LOTTO-INTERMARCHÉ ✓

BERCKMOES Jenno

DE BUYST Jasper

ORINS Robin

ROTA Lorenzo

THOMPSON Reuben

VAN EETVELT Lennert

ZIMMERMANN Georg

MOVISTAR TEAM ✓

ADRIÀ Roger

FORMOLO Davide

GARCIA PIERNA Raul

NOVAK Pavel

ROMEO Ivan

TESFAZION Natnael

UIJTDEBROEKS Cian

NSN CYCLING TEAM ✓

BENNETT George

COTÉ Pier-André

FRIGO Marco

GILMORE Brady

LUTSENKO Alexey

MARTI Pau

NEILANDS Krists

RED BULL-BORA-HANSGROHE

DENZ Nico

ETXEBERRIA Haimar

FISHER-BLACK Finn

HINDLEY Jai

MARTINEZ Daniel Felipe

THORNLEY Callum

TRATNIK Jan

SOUDAL QUICK-STEP

CRAS Steff

LECERF Junior

PARET PEINTRE Valentin

VAN WILDER Ilan

VANSEVENANT Mauri

VERVAEKE Louis

ZANA Filippo

TEAM JAYCO ALULA ✓

COVI Alessandro

DE PRETTO Davide

FOLDAGER Anders

HATHERLY Alan

HELLEMOSE Asbjørn

SCHMID Mauro

VENDRAME Andrea

TEAM PICNIC POSTNL

BARGUIL Warren

DINHAM Matthew

FAURE PROST Alexy

KOERDT Bjorn

MARTINEZ Juan Guillermo

PEACE Oliver

VAN DEN BROEK Frank

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

DOULL Owain

FIORELLI Filippo

HUISING Menno

NORDHAGEN Jørgen

SCHIFFER Anton

TULETT Ben

UAE TEAM EMIRATES XRG ✓

BJERG Mikkel

COSNEFROY Benoit

GIAIMI Luca

HERREGODTS Rune

LAENGEN Vegard Stake

SIVAKOV Pavel

WELLENS Tim

UNO-X MOBILITY

CHARMIG Anthon

DVERSNES Fredrik

HOLTER Adne

JOHANNESSEN Anders

JOHANNESSEN Tobias

KAMP Alexander

KRON Andreas

XDS ASTANA TEAM

CHAMPOUSSIN Clément

CONCI Nicola

KUZMIN Anton

SCARONI Christian

TONEATTI Davide

ULISSI Diego

VELASCO Simone

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

BARCELO Fernando

BOU Joan

LOPEZ Joseba

MOLENAAR Alex

NICOLAU Joel

OTRUBA Jakub

PRADES Eduard

COFIDIS

ARANBURU Alex

IZAGIRRE Ion

JOALLAND Yael

MAAS Jan

MAISONOBE Sam

OURSELIN Paul

TEUNS Dylan

PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM

AZPARREN Xabier Mikel

BAX Sjoerd

CAMPRUBI Marcel

HERMANS Quinten

MEURISSE Xandro

VADER Milan

VANHOUCKE Harm

TEAM FLANDERS-BALOISE

DEWEIRDT Siebe

LAMBRECH Michiel

LANHOVE Milan

MARIS Elias

THONNON Senne

VAN HAUTEGEM Leander

VAN HEMELEN Vincent

TOTALENERGIES

BONNET Thomas

DELETTRE Alexandre

GUERNALEC Thibault

JOUSSEAUME Alan

LE BERRE Mathis

RETAILLEAU Valentin

VERCHER Matteo

TUDOR PRO CYCLING TEAM

ALAPHILIPPE Julian

DONZÉ Robin

ERIKSSON Jacob

HIRSCHI Marc

THALMANN Roland

VOISARD Yannis

WEISS Fabian

UNIBET ROSE ROCKETS

EIKING Odd Christian

GELEIJN Owen

LOOCKX Lander

MAIRE Adrien

MERIS Sergio

VENTURINI Clément

VERSCHUREN Killian