Freccia Vallone 2026: la startlist e chi parteciperà. Paul Seixas vuole il primo successo in una Classica
Secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. In scena domani la Freccia Vallone, con il consueto finale sul Mur de Huy che risulterà decisivo. Mancano Tadej Pogacar, campione in carica, e Remco Evenepoel, vincitore dell’Amstel Gold Race, ma non mancherà lo spettacolo, con l’attesa che è tutta per Paul Seixas a caccia del primo successo in una classica di qualità, nonostante i 19 anni.
Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti nel dettaglio.
STARTLIST FRECCIA VALLONE 2026
ALPECIN-PREMIER TECH
BAYER Tobias
BELMANS Lennert
BUSATTO Francesco
DEBRUYNE Ramses
DOCKX Aaron
GLIVAR Gal
REMIJN Senna
BAHRAIN VICTORIOUS
BILBAO Pello
MARTINEZ Lenny
MIHOLJEVIĆ Fran
MIQUEL Pau
MOHORIC Matej
VAN MECHELEN Vlad
ZAMBANINI Edoardo
DECATHLON CMA CGM TEAM
BISIAUX Léo
DEWULF Stan
ISIDORE Noa
L’HOTE Antoine
LABROSSE Jordan
LAPEIRA Paul
SEIXAS Paul
EF EDUCATION-EASYPOST
BATTISTELLA Samuele
BAUDIN Alex
BELOKI Markel
HONORÉ Mikkel Frølich
LEONARD Michael
NERURKAR Lukas
SHAW James
GROUPAMA-FDJ UNITED
COSTIOU Ewen
GENIETS Kévin
GERMANI Lorenzo
GRÉGOIRE Romain
MARTIN Guillaume
MOLARD Rudy
PACHER Quentin
INEOS GRENADIERS
GODON Dorian
HAIG Jack
JUNGELS Bob
LAURANCE Axel
RIVERA Brandon
SHMIDT Artem
VAUQUELIN Kévin
LIDL-TREK
BERNARD Julien
SKJELMOSE Mattias
KONRAD Patrick
MOLLEMA Bauke
MOSCA Jacopo
VERONA Carlos
WITHEN PHILIPSEN Albert
LOTTO-INTERMARCHÉ ✓
BERCKMOES Jenno
DE BUYST Jasper
ORINS Robin
ROTA Lorenzo
THOMPSON Reuben
VAN EETVELT Lennert
ZIMMERMANN Georg
MOVISTAR TEAM ✓
ADRIÀ Roger
FORMOLO Davide
GARCIA PIERNA Raul
NOVAK Pavel
ROMEO Ivan
TESFAZION Natnael
UIJTDEBROEKS Cian
NSN CYCLING TEAM ✓
BENNETT George
COTÉ Pier-André
FRIGO Marco
GILMORE Brady
LUTSENKO Alexey
MARTI Pau
NEILANDS Krists
RED BULL-BORA-HANSGROHE
DENZ Nico
ETXEBERRIA Haimar
FISHER-BLACK Finn
HINDLEY Jai
MARTINEZ Daniel Felipe
THORNLEY Callum
TRATNIK Jan
SOUDAL QUICK-STEP
CRAS Steff
LECERF Junior
PARET PEINTRE Valentin
VAN WILDER Ilan
VANSEVENANT Mauri
VERVAEKE Louis
ZANA Filippo
TEAM JAYCO ALULA ✓
COVI Alessandro
DE PRETTO Davide
FOLDAGER Anders
HATHERLY Alan
HELLEMOSE Asbjørn
SCHMID Mauro
VENDRAME Andrea
TEAM PICNIC POSTNL
BARGUIL Warren
DINHAM Matthew
FAURE PROST Alexy
KOERDT Bjorn
MARTINEZ Juan Guillermo
PEACE Oliver
VAN DEN BROEK Frank
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
DOULL Owain
FIORELLI Filippo
HUISING Menno
NORDHAGEN Jørgen
SCHIFFER Anton
TULETT Ben
UAE TEAM EMIRATES XRG ✓
BJERG Mikkel
COSNEFROY Benoit
GIAIMI Luca
HERREGODTS Rune
LAENGEN Vegard Stake
SIVAKOV Pavel
WELLENS Tim
UNO-X MOBILITY
CHARMIG Anthon
DVERSNES Fredrik
HOLTER Adne
JOHANNESSEN Anders
JOHANNESSEN Tobias
KAMP Alexander
KRON Andreas
XDS ASTANA TEAM
CHAMPOUSSIN Clément
CONCI Nicola
KUZMIN Anton
SCARONI Christian
TONEATTI Davide
ULISSI Diego
VELASCO Simone
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
BARCELO Fernando
BOU Joan
LOPEZ Joseba
MOLENAAR Alex
NICOLAU Joel
OTRUBA Jakub
PRADES Eduard
COFIDIS
ARANBURU Alex
IZAGIRRE Ion
JOALLAND Yael
MAAS Jan
MAISONOBE Sam
OURSELIN Paul
TEUNS Dylan
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
AZPARREN Xabier Mikel
BAX Sjoerd
CAMPRUBI Marcel
HERMANS Quinten
MEURISSE Xandro
VADER Milan
VANHOUCKE Harm
TEAM FLANDERS-BALOISE
DEWEIRDT Siebe
LAMBRECH Michiel
LANHOVE Milan
MARIS Elias
THONNON Senne
VAN HAUTEGEM Leander
VAN HEMELEN Vincent
TOTALENERGIES
BONNET Thomas
DELETTRE Alexandre
GUERNALEC Thibault
JOUSSEAUME Alan
LE BERRE Mathis
RETAILLEAU Valentin
VERCHER Matteo
TUDOR PRO CYCLING TEAM
ALAPHILIPPE Julian
DONZÉ Robin
ERIKSSON Jacob
HIRSCHI Marc
THALMANN Roland
VOISARD Yannis
WEISS Fabian
UNIBET ROSE ROCKETS
EIKING Odd Christian
GELEIJN Owen
LOOCKX Lander
MAIRE Adrien
MERIS Sergio
VENTURINI Clément
VERSCHUREN Killian