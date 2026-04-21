Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming

Le emozioni di una vibrante Amstel Gold Race, gara vinta da Remco Evenepoel allo sprint, sono ormai in archivio. Il Trittico delle Ardenne si prepara a vivere il secondo atto prima del gran finale di domenica prossima con la Liegi-Bastogne-Liegi. Si corre domani la Freccia Vallone.

La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero novanta , prende il via da Herstal alle 11:50 e si conclude a Huy dopo aver percorso 208,8 chilometri. Le squadre partecipanti, al via tutte le formazioni del WorldTour, si sfidano per decidere il successore di Tadej Pogacar, vincitore dello scorso anno davanti al francese Kevin Vauquelin e al britannico Tom Pidcock.

L’Italia, da diversi anni, non riesce purtroppo ad essere protagonista della prestigiosa classica belga. Il podio più recente risale al terzo posto del 2019 conquistato da Diego Ulissi, mentre l’ultimo successo, nel 2009, porta la firma del compianto Davide Rebellin.

L’assenza del fenomeno sloveno non priva però di fascino una corsa che potrebbe regalare il primo grande acuto in una classica del francese Paul Seixas. Il giovane transalpino ha letteralmente dominato la scena nel Giro dei Paesi Baschi e sembra pronto alla sfida con i più grandi del panorama internazionale, test che fornirà indicazioni significative sul suo percorso di crescita.

Come seguire la Freccia Vallone? Non è previsto alcun tipo di copertura tv dell’evento. Sarà possibile seguire la corsa in diretta streaming su Eurosport 2 (dalle 14:30 alle 16:30), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2026

Mercoledì 22 aprile Freccia Vallone Herstal-Huy (208,8 chilometri)

Orario di partenza: 11:50

Orario di arrivo stimato: 16.25 circa

DOVE VEDERE LA FRECCIA VALLONE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 (dalle 14:30 alle 16:30), Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport