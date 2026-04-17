Quando debutta l’Italia di volley nel 2026? Date e avversarie delle Nazionali: inizia la lunga estate

Ci avviciniamo alle battute conclusive della stagione di club per quanto riguarda la grande pallavolo internazionale: le Final Four della Champions League sono dietro l’angolo (donne a Istanbul il 2-3 maggio, uomini a Torino il 16-17 maggio), la finale scudetto femminile è in pieno svolgimento (Conegliano conduce per 2-0 su Milano e domenica potrebbe già festeggiare), l’atto conclusivo per il tricolore maschile animerà la prima parte del mese di maggio (Perugia attende di sapere se dovrà affrontare Civitanova o Verona).

Cresce così l’attesa per l’inizio dell’intensa estate riservata alle Nazionali, che prevederà la Nations League tra fine maggio e metà luglio e poi gli Europei tra agosto e settembre, dove tra l’altro verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia femminile inizierà la stagione agonistica il prossimo 14 maggio a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. I BPER Test proseguiranno il giorno successivo (15 maggio), sempre contro le transalpine di fronte al pubblico di Novara.

A seguire le azzurre giocheranno un triangolare a Genova: la AIA Aequilibrium Cup dal 22 al 24 maggio contro Serbia, Turchia e Polonia. L’esordio in Nations League è previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria, senza diverse big che si godranno un po’ di meritato riposo prima di concentrarsi sulla rassegna continentale.

La Nazionale maschile inizierà la stagione il prossimo 28 maggio a Cavalese (in provincia di Trento) affrontando la Turchia dopo un collegiale di una settimana nella tanto amata Val di Fiemme, poi incrocerà il Belgio il 30 maggio a Verona e se la dovrà vedere con la Turchia il 31 maggio a Bergamo. Il primo appuntamento in Nations League è previsto il 6 giugno a Ottawa (Canada).

QUANDO DEBUTTA ITALIA VOLLEY

DONNE: 14 maggio contro la Francia a Biella (amichevole).

UOMINI: 28 maggio contro la Turchia a Cavalese (amichevole).