Match point Lube: Civitanova sfida Verona per volare in finale scudetto

All’Eurosuole Forum di Civitanova Marche va in scena un crocevia decisivo della stagione: gara-4 della semifinale playoff di Superlega maschile mette di fronte Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, con i marchigiani avanti 2-1 nella serie e dunque a un solo successo dalla qualificazione alla finale scudetto, dove attende già la vincente tra Perugia e Piacenza, con gli umbri in netto vantaggio.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.00, con diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV. Una sfida che si preannuncia carica di tensione e significati, perché da un lato Civitanova ha il primo match point per chiudere i conti, dall’altro Verona è chiamata a reagire per allungare la serie a gara-5 e tenere vivo il sogno tricolore.

La semifinale ha già offerto tre capitoli ricchi di colpi di scena. In gara-1 è stata Verona a sorprendere tutti, imponendosi con un netto 3-0 davanti al proprio pubblico, trascinata da un attacco brillante e da una gestione lucida dei momenti chiave, soprattutto nel lunghissimo primo set. La risposta della Lube non si è fatta attendere: in gara-2, davanti ai tifosi di casa, i biancorossi hanno pareggiato i conti con un 3-1 convincente, mostrando maggiore solidità nei fondamentali e ritrovando certezze dopo un periodo complicato tra campionato e Champions League.

Il punto di svolta è arrivato però in gara-3, dove Civitanova ha compiuto una vera e propria impresa. Sotto 2-0 al Pala AGSM AIM, la formazione di Giampaolo Medei ha ribaltato completamente l’inerzia del match, imponendosi al tie-break con una prova di carattere e qualità tecnica. Una vittoria che ha certificato la crescita della squadra marchigiana nei playoff, già capace di eliminare Trento nei quarti e ora a un passo da un’altra impresa.

Dal punto di vista tecnico, la sfida ha messo in evidenza protagonisti di alto livello su entrambi i fronti. Civitanova si è aggrappata alla potenza e alla continuità di Aleksandar Nikolov, decisivo soprattutto nei momenti caldi, ben supportato da Eric Loeppky e Mattia Bottolo, mentre al centro Gargiulo e Podrascanin hanno garantito solidità a muro. Verona, invece, ha trovato punti pesanti nel trio offensivo composto da Noumory Keita, Darlan Souza e Rok Mozic, con la regia esperta di Micah Christenson a orchestrare il gioco.

In vista di gara-4, la chiave sarà soprattutto mentale. Civitanova arriva con entusiasmo e fiducia dopo la rimonta di gara-3 e potrà contare sulla spinta del proprio pubblico per chiudere la serie. Verona, dal canto suo, dovrà ritrovare continuità e limitare i passaggi a vuoto che hanno condizionato le ultime uscite, cercando di riportare la sfida sul piano dell’equilibrio.

Il margine è sottile e ogni dettaglio potrà fare la differenza: dalla qualità in battuta alla gestione dei finali punto a punto. In palio c’è molto più di una vittoria: c’è l’accesso alla finale scudetto, il traguardo che tutte le squadre inseguono dall’inizio della stagione. Civitanova ha il primo colpo a disposizione, Verona l’ultima chiamata per restare in corsa.