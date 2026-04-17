Dove vedere in tv Civitanova-Verona, Superlega volley 2026: orari gara-4, programma, streaming

Sabato 18 aprile (ore 18.00) si giocherà Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile: la Lube conduce la serie per 2-1 e può chiudere i conti di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, mentre gli scaligeri cercheranno di impattare e di giocarsi il tutto per tutto nella bella di spareggio che ospiterebbero tra le mura amiche del PalaMagis. I cucinieri hanno sovvertito il fattore campo in gara-3 e proveranno a completare l’opera contro la seconda forza della regular season.

Dopo i due brutti ko rimediati nei quarti di finale della Champions League, la compagine marchigiana ha rialzato la testa e sta facendo la differenza nei playoff: nei quarti aveva eliminato i Campioni d’Italia in carica di Trento, ora da sesta classificata di Superlega è a un passo dall’approdare alla finale che assegnerà il tricolore a cui è già ammessa Perugia, che ha travolto Piacenza per 3-0. Dall’altra parte della rete la Rana, vincitrice della Coppa Italia e rivelazione della stagione, vuole continuare a sognare in grande.

Civitanova potrà fare affidamento sugli schiacciatori Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo e sull’opposto Eric Loeppky, sotto la regia di Mattia Boninfante, senza dimenticarsi dei centrali Giovanni Gargiulo e Marko Podrascanin, oltre che del libero Fabio Balaso. Verona si farà trascinare dal bomber Darlan Souza, dai martelli Noumory Keita e Rok Mozic (o Francesco Sani), dal palleggiatore Micah Christenson, dai centrali Aidan Zingel e Aleksandar Nedeljkovic, Matteo Staforini il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Verona, gara-4 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-VERONA, GARA-4 SEMIFINALE SCUDETTO

Sabato 18 aprile

Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.