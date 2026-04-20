Forfait di Jack Draper a Madrid. Cambiano il tabellone e l’avversario di Cinà

Il tabellone del Mutua Madrid Open perde subito uno dei suoi protagonisti più attesi. Il britannico Jack Draper, finalista dodici mesi fa, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema fisico tutt’altro che banale: un’infiammazione al tendine del ginocchio destro.

Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo stop in una stagione fin qui frammentata. Draper aveva già saltato il Monte-Carlo Masters e si era ritirato a Barcellona durante il match contro Tomás Martín Etcheverry, segnale evidente di una condizione ancora lontana dall’ottimale. Il quadro clinico, pur non essendo considerato grave, richiede prudenza: il giocatore ha infatti deciso di rinunciare anche agli Internazionali BNL d’Italia per evitare ricadute e puntare a un recupero completo in vista del Roland Garros.

L’assenza di Draper ha un impatto immediato anche sulla struttura del tabellone madrileno. Al suo posto Alex Michelsen eredita lo status di testa di serie e debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Alexandre Muller e Jan-Lennard Struff.

Questo effetto a catena apre scenari interessanti soprattutto per Federico Cinà. Il giovane siciliano, presente nel main draw grazie a una wild card, si ritroverà infatti con un primo turno, sulla carta, più accessibile: al posto di Michelsen affronterà un qualificato o un lucky loser. Una situazione che potrebbe aumentare sensibilmente le sue possibilità di avanzare.

In caso di vittoria, il percorso potrebbe poi portarlo a sfidare il canadese Gabriel Diallo, testa di serie numero 32. Un’opportunità concreta per Cinà di guadagnare esperienza e, magari, sorprendere in un contesto di alto livello, approfittando proprio dell’assenza pesante lasciata dal britannico.

TABELLONE ATP MADRID 2026 MODIFICATO