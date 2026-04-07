Federico Cinà wild card nel Masters 1000 di Madrid: indiscrezione dalla Spagna anche su Tyra Grant

Bisognerà attendere l’ufficialità, ma la fonte è autorevole. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ci saranno nomi molto interessanti nell’elenco dei tennisti che riceveranno le wild card per essere al via del main draw del Masters1000 e WTA1000 di Madrid. Alla Caja Magica, dal 22 aprile al 3 maggio, sarà grande spettacolo e nella lista degli inviti l’azzurro è presente.

Il riferimento è al siciliano Federico Cinà, che per la seconda volta nella sua giovane carriera avrà questo privilegio nel torneo spagnolo. L’anno scorso, infatti, il classe 2007 del Bel Paese entrò nel main draw grazie al legame con IMG, togliendosi la soddisfazione di battere Coleman Wong (anch’egli wild card) con il punteggio di 7-6(5), 6-1, ottenendo la sua prima vittoria in carriera nel circuito ATP sulla terra battuta. Nel match successivo non sfigurò al cospetto dell’americano Sebastian Korda, a segno sullo score di 6-3 3-6 6-1.

Cinà che, dopo aver vinto il suo primo Challenger in carriera a Pune (India), sta facendo fatica a trovare il ritmo sulla terra rossa e i ko in serie negli ultimi tornei non depongono in suo favore. Vedremo se la partecipazione nell’evento madrileno saprà dare la scossa. Oltre a “Pallino”, ci sarà anche Tyra Grant a usufruire della wild card per il tabellone delle qualificazioni. Anche in questo caso si tratta di una replica dell’anno passato.

Tra gli invitati figurano anche l’eterno francese Gael Monfils, il veterano spagnolo Pablo Carreño Busta e due iberici Next Gen, Martin Landaluce e Rafael Jodar, quest’ultimo in grandissima ascesa e vincitore del torneo di Marrakech. Tra le donne, vi sarà la padrona di casa Paula Badosa, Robin Montgomery, Ashlyn Krueger, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Emiliana Arango, Carlota Martínez e la 45enne Venus Williams. Giusto notare nel tabellone delle “quali” la wild card per il giovanissimo transalpino Moise Kouame, di cui si parla un gran bene.

MAIN DRAW MASCHILE

Federico Cinà

Gael Monfils

Pablo Carreño

Rafael Jódar

Martín Landaluce

MAIN DRAW FEMMINILE

Paula Badosa

Robin Montgomery

Venus Williams

Victoria Jiménez

Ajla Tomljanovic

Ashlyn Krueger

Emiliana Arango

Carlota Martínez

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Darwin Blanch

Moise Kouame

Manas Dhame

Diego Dedura

Rei Sakamoto

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Ksenia Efremova

Tyra Grant

Ruth Roura

Julieta Pareja

Nauhanny da Silva

Laura Samson