Judo, Arbuzov demolisce Grigalashvili nella finale tra titani agli Europei. Vincono anche Maisuradze e Ozbas

Si è appena concluso il Final Block della terza e penultima giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, prima grande rassegna internazionale della stagione in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Nel day-3 del torneo continentale sono stati assegnati tre titoli, con l’Italia che non è riuscita a portare nessun rappresentante nel blocco pomeridiano delle finali.

Epilogo amaro per il pubblico di casa nella finalissima dei -81 kg, che ha visto il netto successo del formidabile russo Timur Arbuzov nei confronti del fenomeno georgiano Tito Grigalashvili. Il n.1 del ranking mondiale ha conquistato la medaglia d’oro per la seconda edizione di fila dei Campionati d’Europa, battendo per ippon il vice-campione olimpico in carica (vincitore di tre Mondiali consecutivi dal 2022 al 2024) e confermandosi il nuovo punto di riferimento globale della categoria a soli 22 anni. Il podio è stato completato in terza posizione dal serbo Mihajlo Simin e dall’azerbaigiano Zelim Tckaev.

Back-to-back continentale anche nei -70 kg per l’ungherese Szofi Ozbas, che prosegue la sua scalata del ranking internazionale (dopo aver vinto negli ultimi mesi i Grand Slam di Abu Dhabi e Parigi) sconfiggendo per ippon in finale la giovane emergente francese Melkia Auchecorne. Bronzo per la russa Madina Taimazova e per la ventenne svizzera April Lynn Fohouo.

Secondo sigillo della carriera agli Europei assoluti dopo Sofia 2022 per il padrone di casa georgiano Luka Maisuradze (campione del mondo a Doha 2023), che ha trionfato nei -90 kg regolando nel match decisivo il serbo Nemanja Majdov per waza-ari al Golden Score. Terzi classificati il francese Maxime-Gael Ngayap Hambou ed il rumeno Alex Cret.