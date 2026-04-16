Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia”

Odette Giuffrida è stata la grande protagonista della squadra azzurra in occasione della prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in corso di svolgimento sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. La 31enne romana due volte medagliata olimpica ha disputato un’ottima gara nella -52 kg, fermandosi solamente in semifinale a cospetto della stella kosovara Distria Krasniqi (che ha festeggiato oggi il terzo titolo europeo di fila) e conquistando una significativa medaglia di bronzo che le vale il quinto piazzamento sul podio della carriera in una rassegna continentale.

“Per ora provo sensazioni contrastanti. Sono dispiaciuta per la semifinale perché stavo facendo un buon combattimento, l’ho mancato per poco. Con gli anni ho però imparato che bisogna godersi tutto. Sono felice di essermi ripresa mentalmente in modo da poter combattere per il bronzo. Era l’unica medaglia che mi mancava in effetti“, le dichiarazioni a caldo della campionessa mondiale 2024 riportate dal sito federale.

Giuffrida, tra le migliori tre del Vecchio Continente per la terza edizione consecutiva, ha poi aggiunto: “Mi piace il sorteggio difficile, mi piace combattere contro le più forti, mi sento coraggiosa: ero felice dell’alto livello della mia categoria. Punto al miglioramento continuo e mi piace mettermi in gioco imparando cose nuove. Per quanto riguarda la giornata di oggi penso di meritarmi la felicità. E voglio essere felice per questa medaglia“.

Il rendimento odierno della spedizione tricolore è stato però al di sotto delle aspettative, soprattutto per la prematura eliminazione della campionessa mondiale in carica dei -48 kg Assunta Scutto. “Giornata con emozioni alternate questa prima qui a Tbilisi. Per il bronzo di Odette non ci sono aggettivi, ancora una volta la nostra capitana ci ha fatto emozionare ed ha combattuto molto bene anche nell’incontro dove ha dovuto cedere alla Krasniqi. Gli altri quattro azzurri sono stati eliminati agli ottavi, ognuno di loro ha commesso piccoli errori che fanno la differenza a questo livello e sui quali dobbiamo lavorare per migliorare“, il commento del DT Raffaele Toniolo.