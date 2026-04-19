Grande Italia agli Europei di judo. Bellandi festeggia: “Mi mancava questo titolo”. Pirelli: “Maturato, ogni movimento è posato”

Domenica memorabile per l’Italia agli Europei 2026 di judo: Alice Bellandi e Gennaro Pirelli hanno conquistato la medaglia d’oro sul tatami di Tbilisi (Georgia), imponendosi tra i pesi mediomassimi (rispettivamente nelle categorie fino a 78 kg e 100 kg), mentre Asya Tavano ha festeggiato il bronzo tra le +78 kg.

Alice Bellandi ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È una grande soddisfazione, era il titolo che mancava e che mi è sfumato qualche anno fa a pochi secondi dalla fine. Ogni risultato per me ha un sapore diverso ed una storia diversa. Questa giornata é stata tosta, ero consapevole del fatto che mi mancasse questo titolo e quindi ha avuto un impatto maggiore”.

Grande gioia per Gennaro Pirelli: “Sono felice, tanto che non riesco nemmeno a parlare bene. Mi sento veramente molto maturato. Ogni movimento è pesato, meno impulsivo. Sento di stare meglio sul tatami. Essere Campione d’Europa (e mi fa ancora strano dirlo) è frutto di tanto lavoro, fatto con il cuore. Dall’infortunio sono stati due mesi di fisioterapia e allenamento. Ringrazio la Nippon, le Fiamme Oro, la Federazione e i Maestri Lello, Enrico, Massimo e Pino”.

Sorrisi anche per Asya Tavano: “Non è la mia prima medaglia europea ma sono molto contenta. Peccato per il secondo incontro, ho cercato comunque di rimanere lucida. È una medaglia molto importante, prendo e porto a casa tutto, anche se volevo fosse di un altro colore. Penso di dover migliorare sempre, prima o poi arriveranno le medaglie pesanti”.

L’analisi del DT Raffaele Toniolo: “Siamo contenti per i ragazzi. Grazie alla Federazione e grazie i club che preparano al meglio i ragazzi. Quattro medaglie sono un bottino stretto rispetto alle otto dell’anno scorso, che hanno rappresentato un record assoluto e difficilmente eguagliabile da grandi nazioni come Francia o Russia. Queste quattro medaglie ce le teniamo strette. Un doppio oro europeo poi é da valorizzare, nello storico della nostra Italia ce ne sono pochi. Pirelli ha fatto una grande gara vista la preparazione sfortunata, con un inizio anno difficile. Infatti dopo il quinto posto al Grand Slam di Parigi si è infortunato il primo giorno al training camp. Gennaro ha voluto esserci oggi e tutta Europa l’ha visto. Per Bellandi ogni vocabolario ha terminato le parole per descriverla. Sottolineo che nemmeno Alice é in un buon momento e dovrà assentarsi per recuperare al meglio in vista del suo appuntamento a Los Angeles, con alle spalle un magnifico triplete. Tavano é una garanzia perché arriva sempre in fondo. Medaglia agli Europei e quinti posti mondiali lo confermano. Peccato per l’ingenuità commessa ai quarti di finale ma siamo felici perché la finale per il bronzo non era scontata. Giuffrida é invece una campionessa immensa, soprattutto perché da capitana di questa squadra riesce sempre a trascinare in alto il gruppo. Ne approfitto per ricordare a tutti che é necessario stringerci a questa squadra. “Insieme per progredire” non l’ho detto io, quindi cerchiamo di stare vicini a questi grandi campioni. Questi ragazzi soffrono tutti i giorni, si allenano da professionisti e meritano l’attenzione di tutti.”