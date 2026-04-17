Judo, Carlotta Avanzato quinta nei -63 kg agli Europei. Doppio oro per la Georgia nel day-2

Non arriva purtroppo la medaglia azzurra in chiusura della seconda giornata dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Dopo il bronzo conquistato ieri da Odette Giuffrida nei -52 kg, l’Italia non è riuscita a ottenere piazzamenti sul podio nel day-2 della rassegna continentale portando a casa come miglior risultato il quinto posto di Carlotta Avanzato nei -63 kg.

La 23enne romana, che in mattinata aveva perso ai quarti con la forte croata n.3 al mondo Iva Oberan superando poi ai ripescaggi la slovena Leila Mazouzi, è stata sconfitta nello spareggio per il bronzo dall’ostica polacca Angelika Szymanska (argento mondiale ad Abu Dhabi 2024), che si è imposta per ippon a 18″ dal termine dei regolamentari costringendo alla resa l’italiana grazie ad una leva articolare.

Sfuma dunque l’obiettivo di eguagliare il terzo posto della passata edizione per l’azzurra, che disputa comunque una buona gara e si conferma un nome su cui puntare (in attesa di ritrovare sempre nei -63 kg la giovane promessa siciliana Savita Russo, già presente a Parigi 2024) nel prossimo biennio in ottica qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Eliminati in mattinata prima dei quarti di finale tutti gli altri judoka italiani in gara oggi, mentre il Final Block è stato a dir poco trionfale per la Georgia padrona di casa che ha potuto festeggiare gli ori di Eteri Liparteliani (vincendo in rimonta la finale con l’israeliana Timna Nelson Levy) nei -57 kg e di Lasha Shavdatuashvili (battuto al Golden Score per somma di sanzioni il campione olimpico Hidayat Heydarov) nei -73 kg. Il terzo titolo odierno è andato ai Paesi Bassi, con la vittoria dell’iridata 2024 Joanne Van Lieshout nei -63 kg.