Judo, Italia a bocca asciutta nel day-3 degli Europei 2026 a Tbilisi

Terza giornata negativa per i colori azzurri agli Europei di judo 2026 di Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana il programma proponeva tre categorie di peso: -81 kg e -90 kg maschili, -70 kg femminili. L’Italia ha schierato Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin tra le donne, Leonardo Casaglia e Antonio Esposito nei -81 kg e Kenny Komi Bedel nei -90 kg.

Nel settore femminile, Pedrotti e Stangherlin si sono fermate agli ottavi di finale. La prima azzurra citata, dopo aver superato la padrona di casa Nino Gulbani per tre shido, si è arresa alla russa Madina Taimazova. Resta il rammarico per lo yuko prima assegnato e poi cancellato nel Golden Score, quindi attribuito all’avversaria dopo 6’13”. Quanto a Stangherlin, dopo la vittoria sull’ucraina Olha Tsimko (yuko nel Golden Score), è arrivato lo stop contro la francese Melkia Auchecorne (waza-ari), rendendo vano lo yuko messo a segno nel finale.

Nel settore maschile, sempre agli ottavi, sono arrivate le eliminazioni di Antonio Esposito e Leonardo Casaglia. Il campano, dopo essersi imposto sull’israeliano Itay Bibitko (ippon al Golden Score), ha ceduto all’ucraino Mykhailo Svidrak (yuko-ippon). Casaglia, vittorioso sul lituano Kestutis Vitkauskas (waza-ari), ha poi alzato bandiera bianca contro il finlandese Eetu Ihanamaki (ippon per osaekomi). Nei -90 kg, infine, l’avventura di Kenny Komi Bedel si è conclusa all’esordio, sconfitto dal georgiano Lasha Bekauri per ippon dopo 2’15”.

L’Italia proverà a riscattarsi nell’ultima giornata della rassegna continentale. Nel day 4 sono in programma i tornei dei -100 kg, con Gennaro Pirelli, dei +100 kg, dei -78 kg — categoria in cui sarà impegnata la campionessa olimpica e mondiale Alice Bellandi — e dei +78 kg, con Erica Simonetti e Asya Tavano.