Judo, Odette Giuffrida regala all’Italia la prima medaglia degli Europei! Bronzo di spessore a Tbilisi

Odette Giuffrida salva almeno parzialmente il bilancio odierno in casa Italia e conquista una preziosa medaglia di bronzo nella categoria fino a 52 kg in occasione dei Campionati Europei individuali di judo 2026, in corso di svolgimento presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. La squadra azzurra chiude dunque la giornata d’apertura della rassegna continentale con un podio, anche se le aspettative della vigilia erano sicuramente più elevate.

A 31 anni la romana si conferma una garanzia per il judo italiano, ottenendo la quinta medaglia individuale della carriera agli Europei assoluti (la terza consecutiva dopo gli argenti delle ultime due edizioni) e dimostrando uno stato di forma davvero incoraggiante in vista della seconda metà dell’anno in cui comincerà ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Giuffrida, dopo aver ceduto stamattina in semifinale alla formidabile kosovara Distria Krasniqi (che ha poi vinto il torneo battendo nell’ultimo atto la stella francese Amandine Buchard e centrando il terzo titolo europeo di fila), si è riscattata alla grande nel pomeriggio imponendosi per waza-ari dopo due minuti supplementari sull’ungherese Reka Pupp nello spareggio che metteva in palio la terza moneta.

Nelle altre categorie protagoniste di questo day-1 è arrivato il trionfo nei -60 kg del francese vice-campione olimpico in carica Luka Mkheidze, che ha rifilato un ippon in finale al padrone di casa georgiano Giorgi Sardalashvili, mentre nei -48 kg la transalpina Shirine Boukli ha sconfitto per somma di sanzioni la russa Sabina Giliazova al termine di un Golden Score infinito collezionando il quinto oro nelle ultime cinque partecipazioni ai Campionati d’Europa. Primo sigillo continentale tra i senior infine per il russo Murad Chopanov, che ha prevalso nella finalissima dei -66 kg sul finlandese Luukas Saha.