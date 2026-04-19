Judo
Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessivi
Si sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi. Il primato va ai padroni di casa della Georgia con 4 ori, 2 argenti ed un bronzo.
La Nazione con più medaglie, però, è la Francia, seconda assoluta con due ori, quattro argenti e sei bronzi, per dodici podi totali, mentre la Russia arpiona il terzo posto conquistando 7 medaglie come la Georgia, ma con una distribuzione di metalli meno nobile, con due ori, un argento e quattro bronzi.
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MEDAGLIERE EUROPEI JUDO 2026
|#
|Paese
|O
|A
|B
|T.
|1
|Georgia
|4
|2
|1
|7
|2
|Francia
|2
|4
|6
|12
|3
|Russia
|2
|1
|4
|7
|4
|Italia
|2
|0
|2
|4
|5
|Israele
|1
|1
|1
|3
|6
|Paesi Bassi
|1
|1
|0
|2
|7
|Kosovo
|1
|0
|0
|1
|7
|Ungheria
|1
|0
|0
|1
|9
|Azerbaigian
|0
|1
|3
|4
|10
|Serbia
|0
|1
|1
|2
|11
|Cechia
|0
|1
|0
|1
|11
|Finlandia
|0
|1
|0
|1
|11
|Gran Bretagna
|0
|1
|0
|1
|14
|Spagna
|0
|0
|2
|2
|14
|Svizzera
|0
|0
|2
|2
|14
|Turchia
|0
|0
|2
|2
|17
|Croazia
|0
|0
|1
|1
|17
|Polonia
|0
|0
|1
|1
|17
|Romania
|0
|0
|1
|1
|17
|Slovenia
|0
|0
|1
|1
|#
|Totale
|14
|14
|28
|56
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