Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessivi

Si sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi. Il primato va ai padroni di casa della Georgia con 4 ori, 2 argenti ed un bronzo.

La Nazione con più medaglie, però, è la Francia, seconda assoluta con due ori, quattro argenti e sei bronzi, per dodici podi totali, mentre la Russia arpiona il terzo posto conquistando 7 medaglie come la Georgia, ma con una distribuzione di metalli meno nobile, con due ori, un argento e quattro bronzi.

MEDAGLIERE EUROPEI JUDO 2026