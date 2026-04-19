Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Judo

Medagliere Europei judo 2026: Italia quarta con due ori e quattro podi complessivi

Pubblicato

55 secondi fa

il

Per approfondire:
Gennaro Pirelli
Gennaro Pirelli / IJF

Si sono conclusi gli Europei 2026 di judo: a Tbilisi, in Georgia, grazie ad una favolosa ultima giornata l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere con due ori e quattro podi complessivi. Il primato va ai padroni di casa della Georgia con 4 ori, 2 argenti ed un bronzo.

La Nazione con più medaglie, però, è la Francia, seconda assoluta con due ori, quattro argenti e sei bronzi, per dodici podi totali, mentre la Russia arpiona il terzo posto conquistando 7 medaglie come la Georgia, ma con una distribuzione di metalli meno nobile, con due ori, un argento e quattro bronzi.

MEDAGLIERE EUROPEI JUDO 2026

# Paese O A B T.
1 Georgia 4 2 1 7
2 Francia 2 4 6 12
3 Russia 2 1 4 7
4 Italia 2 0 2 4
5 Israele 1 1 1 3
6 Paesi Bassi 1 1 0 2
7 Kosovo 1 0 0 1
7 Ungheria 1 0 0 1
9 Azerbaigian 0 1 3 4
10 Serbia 0 1 1 2
11 Cechia 0 1 0 1
11 Finlandia 0 1 0 1
11 Gran Bretagna 0 1 0 1
14 Spagna 0 0 2 2
14 Svizzera 0 0 2 2
14 Turchia 0 0 2 2
17 Croazia 0 0 1 1
17 Polonia 0 0 1 1
17 Romania 0 0 1 1
17 Slovenia 0 0 1 1
# Totale 14 14 28 56
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità