Judo, il momento no di Assunta Scutto: dal titolo mondiale alla quarta sconfitta di fila in 10 mesi

Se tre indizi fanno una prova, il quarto non può che accendere un forte campanello d’allarme per quanto riguarda la situazione di Assunta Scutto. La brutta sconfitta odierna contro l’azerbaigiana Shafag Hamidova conferma il periodo difficile della 24enne napoletana, protagonista in negativo della giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo a Tbilisi.

Susy era infatti una delle favorite principali per il podio nella categoria fino a 48 kg, nonostante un tabellone piuttosto impegnativo a partire dai quarti di finale, ma la nostra portacolori ha perso direttamente il match d’esordio non concretizzando i vari attacchi portati e venendo sorpresa dall’unico vero affondo della sua avversaria, n.94 del ranking mondiale e mai a medaglia in un grande evento internazionale tra le senior all’età di 26 anni.

Una battuta d’arresto può capitare anche alle migliori, ma questa dinamica comincia a ripetersi in maniera sistematica negli incontri di Scutto e a questo punto non è più catalogabile come un semplice incidente di percorso. Dopo essersi laureata campionessa del mondo a Budapest il 13 giugno 2025, la judoka campana ha collezionato infatti una incredibile sequenza di quattro eliminazioni consecutive al primo turno: Grand Slam Abu Dhabi 2025, poi in questa stagione il Grand Slam di Parigi, il Grand Slam di Tashkent ed infine il Campionato Europeo.

Una crisi di risultati che va giocoforza evidenziata considerando lo status dell’atleta, che rappresenta una delle punte di diamante del judo italiano dell’ultimo quadriennio. Il valore della napoletana classe 2002 in ogni caso è fuori discussione ed il suo curriculum parla chiaro (quattro medaglie di fila ai Mondiali, quattro titoli Slam e tanto altro), quindi Susy ha tutte le carte in regola per rialzarsi e tornare a sfoderare il suo miglior judo in gara, con la consapevolezza che a quel punto arriveranno anche i risultati.