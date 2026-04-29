Italia-Svizzera oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 aprile (ore 14.00) si gioca Italia-Svizzera, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto. Amos Mosaner e Stefania Constantini torneranno in scena per disputare il settimo confronto del round robin, incrociando i padroni di casa: il testa a testa con Stefanie Berset e Phillipp Hoesli avrà un peso specifico rilevante sulle ambizioni dei Campioni del Mondo in carica, indubbiamente tra i grandi favoriti della vigilia sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera).

La coppia capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è in piena corsa per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata del gruppo B accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. Si preannuncia un confronto molto acceso e vibrante, prima degli ultimi due match del round robin contro Corea del Sud e Scozia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di oggi (mercoledì 29 aprile). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Mercoledì 29 aprile

Ore 14.00 Italia vs Svizzera

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.