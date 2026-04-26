Mosaner/Constantini infilano il tris ai Mondiali! Germania sconfitta e sfida lanciata al Canada!

Stefania Constantini e Amos Mosaner chiudono in bellezza una domenica perfetta e battono anche la formazione tedesca composta da Sixten Totzek e Kim Sutor, archiviando la terza vittoria su altrettante gare disputate sin qui nella fase a gironi dei Campionati Mondiali di doppio misto 2026, in corso di svolgimento sul ghiaccio svizzero di Ginevra. La magica coppia d’oro del curling azzurro si conferma così in vetta alla classifica del gruppo B insieme al Canada, che sarà anche il prossimo avversario dell’Italia nella giornata di lunedì 27 aprile in un vero e proprio scontro diretto potenzialmente decisivo per il primo posto nel raggruppamento (che garantirebbe la qualificazione diretta alle semifinali).

Il match si apre con la mano rubata da un punto dei tedeschi, ma la coppia azzurra reagisce subito e piazza il controsorpasso sul 2-1. Constantini/Mosaner mettono sotto pressione gli avversari nel terzo end e sfruttano l’errore finale di Sutor per rubare la mano, allungando sul 3-1, ma nella quarta frazione cambia tutto e la Germania punisce le imprecisioni dei nostri portacolori mettendo a segno addirittura quattro punti.

Italia che, sotto 3-5, ribalta tutto con uno straordinario quinto end da quattro punti (in cui spicca una spettacolare tripla bocciata di Mosaner) riportandosi in vantaggio sul 7-5. Il binomio teutonico però non molla e si rimette in carreggiata pareggiando i conti sul 7-7 con una mano da due e rendendo ancor più avvincente la fase conclusiva dell’incontro.

Il settimo end si rivela cruciale, con i campioni olimpici di Pechino 2022 che sfiorano addirittura i tre punti con l’ambizioso ultimo tiro di Constantini ma allungano comunque a +2 in vista della mano finale. L’Italia copre molto bene il centro della casa e costringe Sutor ad una doppia bocciata quasi impossibile per portare la contesa all’extra-end, ma il tiro non riesce e gli azzurri restano imbattuti nel torneo.