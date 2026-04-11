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Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming
Nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, oggi, sabato 11 aprile, si riproporranno dei match già visti nella prima fase: il Settebello, nel secondo turno del Gruppo C, affronterà la Spagna, già battuta per 12-10.
La sfida tra azzurri ed iberici sarà la quarta ed ultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 18.45 italiane: le due squadre hanno vinto all’esordio, ed un successo quest’oggi, anche in base al risultato di Ungheria-Grecia, potrebbe voler dire chiudere le qualificazioni al primo posto.
Per il match tra Settebello e Spagna della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026
Sabato 11 aprile
Ore 18.45 italiane: Italia-Spagna – Nessuna copertura tv
PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).
Diretta live testuale: OA Sport.