Angelo Binaghi rilancia: “Vogliamo ospitare le finali di BJK Cup e le Next Gen ATP Finals”

Dal 10 all’11 aprile sarà di scena a Velletri la sfida contro il Giappone per l’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, la squadra azzurra sogna un clamoroso tris ed il primo obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione alle Finals di Shenzhen (Cina). Per farlo l’Italia dovrà battere le nipponiche nel confronto in programma sulla terra rossa nostrana.

Per l’incontro con la squadra giapponese, Tathiana Garbin non cambia la squadra che è stata capace di trionfare nell’ultima edizione, battendo gli Stati Uniti in finale. Le singolariste titolari saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, mentre come riserve sono state selezionate Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. Ovviamente presente anche Sara Errani, che giocherà con Paolini in doppio.

Il Giappone non è assolutamente una squadra da sottovalutare. In doppio la squadra asiatica ha una buona coppia, composta da Eri Hozumi e Shuko Aoyama. Sicuramente in singolare giocherà Moyuka Uchijima (n°77 della classifica mondiale), mentre la capitana Ai Sugiyama dovrà poi scegliere tra Himeno Sakatsume (n°136) e Nao Hibino (n°175).

“Difendere il titolo mondiale a Velletri è una cosa eccezionale, è un miracolo“, ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nella conferenza di presentazione. “Questo miracolo è frutto della determinazione, della visione, del coraggio del Presidente Rocca e degli assessori Palazzo e Righini che l’hanno voluto con determinazione per il territorio. A Roma abbiamo già gli Internazionali BNL d’Italia, il centro del nostro piccolo universo: credo che questa sia una grande occasione non solo per la nostra nazionale, per far vedere in casa, di fronte ai propri tifosi, il livello di prestazione che oramai ha raggiunto, ma anche per il territorio, per farsi conoscere, per creare promozione per lo sport – ha spiegato il presidente della FITP – Oramai da qualunque parte la si guardi è acclarato che le grandi manifestazioni sportive come questa creano un impatto economico e sociale positivo sul territorio e rappresentano delle grandi occasioni di sviluppo per le città nelle quali si svolgono“.

Il n.1 della Federazione poi alla domanda se si vorrà puntare a ospitare le Finali di BJK Cup a Roma dal 2028: “Stiamo pensando a tutto, perché ci offrono di tutto in questo momento. E’ possibile che torni anche la Next Gen in Italia per un anno. Ma per quanto riguarda la BJK Cup ne abbiamo parlato con il ministro, lavoreremo su questo e per portarle in Italia. Intanto per questo e il prossimo anno saranno in Cina“, ha sottolineato.

“Il ministro Abodi che è sensibile alla parità di opportunità per entrambi i generi, da quando abbiamo preso la Davis, ci ha detto che ambirebbe anche ad avere la BJK Cup. Lavoreremo su questo ma prima dobbiamo vincere a Velletri“, ha concluso Binaghi.