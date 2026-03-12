BJK Cup 2026, le convocate di Italia-Giappone. Presente Jasmine Paolini, c’è anche Tyra Caterina Grant

Comincia da Velletri e dalla sfida con il Giappone, il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, la squadra azzurra sogna un clamoroso tris ed il primo obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione alle Finals. Per farlo l’Italia dovrà battere il Giappone nel match in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile sui campi in terra rossa di Velletri.

Per la sfida con la squadra nipponica, Tathiana Garbin non cambia la squadra che è stata capace di trionfare nell’ultima edizione, battendo gli Stati Uniti in finale. Le singolariste titolari saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, mentre come riserve sono state selezionate Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. Ovviamente presente anche Sara Errani, che giocherà con Paolini in doppio.

Il Giappone non è assolutamente una squadra da sottovalutare. In doppio la squadra asiatica ha una buona coppia, composta da Eri Hozumi e Shuko Aoyama. Sicuramente in singolare giocherà Moyuka Uchijima (n°77 della classifica mondiale), mentre la capitana Ai Sugiyama dovrà poi scegliere tra Himeno Sakatsume (n°136) e Nao Hibino (n°175).

Le parole della capitana Tathiana Garbin: “La sfida di Velletri rappresenta un momento speciale per tutto il gruppo della Nazionale azzurra; finalmente potremo tornare a giocare in casa, davanti al nostro pubblico che ci ha sempre dimostrato grande affetto e sostegno. Il gruppo delle ragazze azzurre è altamente competitivo e offre numerose opzioni di qualità; avere tante atlete pronte ad indossare la maglia azzurra è una grande fortuna per una capitana, e sapere che ognuna è all’altezza mi riempie di orgoglio. Le convocazioni per il match contro il Giappone derivano da una valutazione attenta del momento; la scelta è ricaduta sulle giocatrici ritenute più adatte, nella consapevolezza che in Billie Jean King Cup contano soprattutto il lavoro di squadra e l’energia del gruppo, ma anche il valore tecnico di ogni singola giocatrice, che proprio all’interno del team trova il modo migliore per esprimersi ed esaltarsi. Questa squadra include il cuore di quella che lo scorso anno ha vinto la Billie Jean King Cup in Cina, un trionfo che, per come è maturato, ha confermato le qualità tecniche delle nostre giocatrici, il loro attaccamento alla maglia della Nazionale e lo spirito di gruppo che accompagna questo percorso. È il risultato di un lavoro costruito nel tempo, in cui il contributo di tutto il team è stato fondamentale. Sono certa che affronteremo anche questa nuova e complicata sfida contro le ragazze giapponesi con lo stesso spirito e la stessa tenacia che, da sempre, caratterizzano la nostra storia”.

CONVOCATE ITALIA-GIAPPONE BJK CUP 2026

ITALIA

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti

Sara Errani

Tyra Caterina Grant

GIAPPONE

Moyuka Uchijima

Himeno Sakatsume

Nao Hibino

Eri Hozumi

Shuko Aoyama