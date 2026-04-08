Cambia l’Italia per la BJK Cup: Garbin fa una sostituzione per la sfida al Giappone

Cambio di formazione per l’Italia che affronterà il Giappone nel turno di qualificazione della Billie Jean King Cup, la massima competizione tennistica per Nazionali femminili di cui il Bel Paese ha vinto le ultime edizioni in maniera autoritaria. In vista del confronto, che andrà in scena il 10-11 aprile sulla terra rossa di Velletri, la capitana non giocatrice Tathiana Garbin ha operato una sostituzione: Lucrezia Stefanini è stata convocata al posto di Tyra Grant.

La 27enne toscana, attualmente al 147mo posto del ranking WTA, si è così aggregata a Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Si tratta della seconda presenza in azzurro per la classe 1998, che partecipò alle Finals del 2023 a Siviglia (in quell’occasione l’Italia perse l’atto conclusivo contro il Canada). Per Tyra Grant, invece, arriva un forfait dopo aver fatto parte della formazione che ha conquistato il trofeo nella passata stagione.

Si incomincerà venerdì 10 aprile con i primi due singolari e si proseguirà sabato con due singolari e il doppio: la squadra che conquisterà tre incontri vincerà il confronto sul mattone tritato laziale e proseguirà la propria avventura in questa manifestazione.