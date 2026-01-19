BJK Cup 2026, l’Italia campione del mondo pesca il Giappone. Ci sarà Naomi Osaka?

L’Italia ha scoperto chi sarà l’avversaria che dovrà affrontare tra venerdì 10 e sabato 11 aprile in occasione del turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026. Il sorteggio odierno, tenutosi negli uffici dell’ITF a Londra, ha definito infatti gli accoppiamenti delle sette sfide che stabiliranno il quadro delle partecipanti alle Finals di Shenzhen, in programma a settembre con la Cina padrona di casa unica squadra già ammessa.

Le azzurre, reduci da due titoli consecutivi in BJK Cup, ospiteranno il Giappone con l’obiettivo di raggiungere la Final Eight e restare quindi in corsa per una storica tripletta. Il gruppo guidato da Tathiana Garbin aveva il vantaggio di giocare in casa lo spareggio (da numero 1 del ranking e campione del mondo in carica) e potrà quindi scegliere la sede e la superficie di gioco.

Il tie vedrà lo svolgimento di due singolari nella prima giornata (venerdì 10 aprile), mentre il programma del day-2 si aprirà con un doppio che verrà seguito eventualmente se necessario da uno o due match di singolare. Il format si allinea dunque a quello della Coppa Davis, perché in passato la BJK Cup (o ex Fed Cup) utilizzava il doppio come ultimo atto della sfida in caso di 2-2.

Da capire se tra le fila del Giappone ci sarà la stella Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam, anche se le sue apparizioni in Billie Jean King Cup sono sporadiche. Di seguito gli altri accoppiamenti dei Qualifiers, indicando per primo il Paese che giocherà in casa: Belgio-USA, Australia-Gran Bretagna, Kazakistan-Canada, Slovenia-Spagna, Svizzera-Cechia e Ucraina-Polonia.