BJK Cup 2026, Italia contro il Giappone nel turno di qualificazione: una nuova avventura ha inizio

Da domani si entra nel vivo della Billie Jean King Cup 2026. Prende il via la due-giorni dedicata al turno preliminare, primo snodo cruciale di una stagione che mette in palio l’accesso alle Finals. Saranno 14 le nazionali protagoniste: da una parte le sette squadre che hanno preso parte alle Finals 2025 (con l’eccezione della Cina, già qualificata in quanto Paese ospitante), dall’altra le sette vincitrici dei gironi di spareggio disputati lo scorso novembre. In programma sette sfide, articolate tra incontri in casa e in trasferta, con le teste di serie determinate in base all’ultimo ranking ufficiale della competizione.

Novità anche nel format: ogni confronto si svilupperà su due giornate, con due singolari in apertura nel primo giorno. Il secondo si aprirà con il doppio, seguito poi da due singolari “inversi”, destinati spesso a risultare decisivi. Le vincitrici staccheranno il pass per le Finals 2026, in calendario a Shenzhen nel mese di settembre; per le sconfitte, invece, si aprirà la strada dei play-off di novembre.

Riflettori puntati sull’Italia, reduce dai trionfi nelle ultime due edizioni. Le azzurre affronteranno il Giappone nella sfida in programma al Colle degli Dei di Velletri tra domani e sabato 11 aprile. La squadra guidata da Tathiana Garbin potrà contare su un quartetto di alto livello composto da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Sul fronte nipponico, assente di rilievo quella di Naomi Osaka. La capitana Ai Sugiyama si affiderà a Moyuka Uchijima, Himeno Sakatsume, Nao Hibino, Eri Hozumi e Shuko Aoyama.

Uno soltanto il precedente tra le due nazionali, favorevole all’Italia: 2-1 nei quarti di finale delle Finals 2024 a Malaga. In quell’occasione, dopo il ko iniziale di Cocciaretto contro Shibahara, arrivarono le vittorie di Paolini su Uchijima e del doppio Errani/Paolini su Aoyama/Hozumi.

Questo il quadro completo delle sfide in programma:

(1) Italia – Giappone

Belgio – (2) Stati Uniti

Australia – (3) Gran Bretagna

Kazakhstan – (4) Canada

Slovenia – (5) Spagna

Svizzera – (6) Repubblica Ceca

Ucraina – (7) Polonia