Roland Garros 2026: Sara Errani e Lilli Tagger escono al secondo turno di doppio contro Perez/Schuurs dopo un match epico

Bastano due set per definire un match epico? Probabilmente sì, se la questione riguarda un confronto come quello che si è visto sul Court 13 del Roland Garros. Il solo peccato, in chiave italiana, è legato al risultato: Sara Errani e l’austriaca Lilli Tagger, che da anni fa base nel nostro Paese ed è allenata da Francesca Schiavone, escono di scena contro l’australiana Ellen Perez e l’olandese Demi Schuurs. Due ore e 43 minuti la durata di un match di livello davvero alto, 7-6(5) 7-6(8) il punteggio a favore delle teste di serie numero 7.

I primi game sono, per buona misura, il regno della lotta più assoluta. O meglio, lo sono dalla parte di Errani/Tagger, mentre prima Perez e poi Schuurs tengono facilmente i loro turni di battuta. Ce la fa anche l’austriaca, dopo tre palle break annullate, ma non ce la fa l’italiana, che alla quinta chance complessiva per le avversarie deve concedere l’1-3. Anche Perez si ritrova a lottare nel proprio turno di battuta, ma nonostante una chance di controbreak per il duo italoaustriaco arriva l’1-4 (con un match che si dimostra godibile e con troppi pochi spettatori sulle tribune del Court 13). Sul 2-4 arriva un’altra chance, e stavolta è Errani a comandare da par suo: lob precisissimo in risposta e, poco più tardi, due smash per il 3-4.

Il successivo game si rivela difficile, ma anche ricco di scambi tecnicamente di valore, ma dopo una decina di minuti arriva il 4-4. E, subito dopo, ci sono anche le due palle break (15-40), solo che in quei casi giocano bene Perez e Schuurs (anche un po’ fortunate in altri momenti). Si arriva al tie-break in relativa tranquillità, qui le due coppie seguono i servizi fino al 3-3 quando Tagger, con una bella palla carica alta, fa indietreggiare e sbagliare Perez per il 4-3. L’australiana “si vendica” con un punto comandato fin dalla risposta. Sul 4-5 doppio fallo di Tagger, 4-6 e due set point Perez/Schuurs, ed è l’australiana che entra e chiude con lo smash che vale il 7-5 dopo ben 77 minuti (più altri 6 accreditati dal cronometro ufficiale).

Si riparte e subito ci sono due game ai vantaggi, anche in quest’occasione piuttosto lunghi. Sull’1-1 arriva il break di Perez/Schuurs, ma ci mettono davvero tanto del loro sia Errani che Tagger per riequilibrare la situazione. Quasi d’incanto, poi, i game iniziano a scorrere molto più veloci, senza quella lotta che aveva caratterizzato il parziale d’apertura. Il vero game infinito, però, diventa l’undicesimo, con Perez/Schuurs che, sul servizio di Errani, hanno non meno di sei palle break. S’ingegnano in qualsiasi modo possibile, Sara e Tagger, per annullare tutto l’annullabile, tra punti chiusi a rete, errori altrui, pallonetti (di Tagger), e anche se la tendenza dei vantaggi, seppur brevemente, era tornata sul 3-3 e 4-4, qui raggiunge davvero l’apice. Alla settima, però, Perez gioca bene lo smash, Tagger non rimanda dall’altra parte ed è 6-5 per le numero 7 del seeding.

Arrivano due match point: sul primo un clamoroso recupero di Tagger manda fuori fase Schuurs, sul secondo Perez sbaglia la volée da mezzo centimetro mettendola in rete. Sul terzo, poi, Errani gioca una brillante volée bassa, ed è ancora lei sul quarto a tirare due volte su Perez, che sul quinto manda la volée di rovescio in allungo in rete. Poi è lei a prendere in mano la situazione e, alla seconda palla break, c’è l’approdo a un secondo tie-break. Il duo italoaustriaco vola sul 4-0 (e il terzo punto di Tagger è da brividi), poi ha tre set point sul 6-3, ma sono le avversarie a giocare bene: 6-6, sul quale l’austriaca per giocare il lob su Schuurs lo manda largo. Match point numero 6: lo annulla Errani con la risposta vincente di rovescio incrociato. Sbaglia Tagger, settimo match point, dritto di Perez largo, ma l’australiana col dritto guadagna il 9-8. Tagger sbaglia il rovescio in larghezza, finisce un match di enorme qualità all’ottavo match point.

Forse le statistiche contano davvero il giusto in un match del genere, al netto del 54-51 contro 31-42 in fatto di vincenti-errori gratuiti tra Perez/Schuurs ed Errani/Tagger. Il dettaglio è che la coppia vincente ha qualcosa in più dalla prima (69%-57%). Ora le due che sono andate agli ottavi di finale attendono una coppia tra quella ceco-spagnola Bouzkova/Sorribes Tormo e quella russo-brasiliana Samsonova/Haddad Maia.