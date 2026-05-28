L’Italia a forza sette nel giovedì parigino: Sinner guida la nutrita pattuglia azzurra

Si torna in campo per la quinta giornata. Il Roland Garros completa i match di secondo turno del tabellone di singolare maschile e di singolare femminile. Continua invece lo svolgimento del primo turno per i tabelloni di doppio. L’Italia si presenta in grande stile con ben sette incontri da disputare.

L’esordio contro la wild card francese Clement Tabur è stato superato di slancio. Jannik Sinner torna in campo per un test, almeno sulla carta, in grado di proporre maggiori difficoltà. Il numero uno del mondo affronta, nel match di apertura sul Philippe Chatrier, Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco. L’argentino è uno specialista del rosso e potrebbe creare qualche grattacapo ad un giocatore che continua nella straordinaria serie di risultati e sembra viaggiare su una velocità almeno tre volte superiore a quella degli altri.

Il sempre temuto match di esordio si è chiuso con una prova convincente, adesso bisogna spostare ulteriormente l’asticella in avanti per un percorso che mira ad arrivare in alto. Flavio Cobolli , testa di serie numero 10, sfida il cinese Yibing Wu. Nel derby con Pellegrino il romano ha impressionato per l’ottima prova al servizio e la maturità esibita nei momenti chiave dei primi due set giocati alla pari con il connazionale.

Trasformare la scintilla accesa dal ritorno al successo in un raggio di sole che possa illuminare il talento cristallino di un giocatore a cui solo i problemi fisici hanno negato la carriera che avrebbe meritato. Matteo Berrettini affronta Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22, nella sessione serale. Il match è certamente ricco di insidie contro un avversario solido e in considerazione della componente ambientale con il pubblico francese schierato a favore del proprio beniamino.

Matteo Arnaldi, dopo diversi mesi tormentati, sembra avere intrapreso la strada giusta per tornare ad alto livello. Il ligure, dopo la battaglia vinta contro l’olandese Tallon Griekspoor, cerca ulteriori conferme contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, attualmente numero 79 del ranking, è precipitato nella graduatoria, ma è pur sempre un giocatore dotato di talento assoluto e che nella giusta giornata può esprimere tennis di notevole qualità.

L’esordio contro l’esperto Ofner è stato ampiamente convincente. Si torna in campo alla ricerca di ulteriori conferme per guadagnare i sedicesimi di finale e continuare il percorso verso la possibile sfida con il numero 1 del mondo negli ottavi di finale. Luciano Darderi affronta l’argentino Francisco Comesana. Contro l’argentino si potrebbero creare le premesse per una battaglia, clima che esalta il giocatore azzurro.

Completano la giornata per i colori azzurri l’esordio, nel torneo di doppio maschile, del tandem Simone Bolelli/Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero cinque, contro il duo James Duckworth/Marco Trungelliti. Giornata di straordinari anche per l’atleta piemontese che, insieme a Sara Errani, esordirà nel torneo di doppio misto contro la coppia Ellen Perez/Francisco Cabral.

Nelle altre partite il canadese Felix Auger-Aliassime, dopo la sofferta vittoria al quinto set contro Altmaier sfida l’argentino Burruchaga. Da seguire con interesse lo scontro tra l’americano Frances Tiafoe e il polacco Hubert Hurkacz e il duello all’insegna della linea verde tra il paraguaiano Vallejo e la promessa francese Kouame.