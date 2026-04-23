Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e torna in campo nel pomeriggio di venerdì 24 aprile per affrontare da sfavorita e senza pressioni la veterana rumena Sorana Cirstea nei trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Madrid 2026.

La diciottenne nativa di Roma si è già tolta la soddisfazione di battere in maniera consecutiva tre top100 sulla terra rossa della Caja Magica, ma adesso l’asticella si alza ulteriormente dovendo sfidare una tennista di grande esperienza che occupa attualmente la 26ma posizione del ranking mondiale ed è accreditata della venticinquesima testa di serie nella capitale spagnola come Cirstea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Grant-Cirstea, valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport (canale esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GRANT-CIRSTEA WTA MADRID 2026

Venerdì 24 aprile

Court 8 – Inizio alle ore 11.00

M. Frech vs S. Sierra

A seguire

J. Tjen vs L. Samsonova

A seguire

Tyra Grant vs Sorana Cirstea

PROGRAMMA GRANT-CIRSTEA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Sky Sport (canale esatto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.