WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno le uniche rappresentanti azzurre nel tabellone di doppio del WTA 1000 di Madrid: le italiane saranno accreditate della prima testa di serie e tra domani e sabato faranno il loro esordio nei sedicesimi contro la coppia composta dall’ucraina Nadiia Kichenok e dalla nipponica Makoto Ninomiya.

Nell’eventuale secondo turno, invece, le azzurre saranno opposte alla vincente del match tra Laura Siegemund/Vera Zvonareva ed Iva Jovic/Victoria Mboko. In caso di approdo ai quarti, inoltre le italiane potrebbero incontrare la coppia accreditata del numero 6 del seeding, formata dall’iberica Cristina Bucșa e dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez.

Il cammino si fa via via più difficile: nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalle azzurre, la coppia favorita per sfidare Errani e Paolini in semifinale è quella composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai, mentre in finale dalla parte bassa del main draw potrebbero emergere la ceca Kateřina Siniaková e la statunitense Taylor Townsend.

TABELLONE DOPPIO WTA MADRID 2026

Sara Errani/Jasmine Paolini (1)-Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya

Laura Siegemund/Vera Zvonareva-Iva Jovic/Victoria Mboko

Marta Kostyuk/Clara Tauson-Aldila Sutjiadi/Janice Tjen

Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu-Cristina Bucșa/Nicole Melichar-Martinez (6)

Elise Mertens/Shuai Zhang (3)-Caty McNally/Jessica Pegula (Alt)

Anastasia Dețiuc/Katarzyna Piter-Mirra Andreeva/Diana Shnaider

Miyu Kato/Ludmilla Samsonova-Maria Kozyreva/Miriam Kolodziejová

Alexandra Panova/Zhaoxuan Yang-Ellen Perez/Demi Schuurs (8)

Su-wei Hsieh/Sofia Kenin (7)-Tereza Mihalíková/Olivia Nicholls

Xinyu Jiang/Yifan Xu-Katie Boulter/Venus Williams (WC)

Kamilla Rakhimova/Anna Sisková-Aleksandra Krunić/Kristina Mladenovic

Marie Bouzková/Linda Nosková-Jeļena Ostapenko/Erin Routliffe (4)

Anna Danilina/Asia Muhammad (5)-Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason

Coco Gauff/Robin Montgomery (WC)-Irina Khromacheva/Giuliana Olmos

Alexandra Eala/Zeynep Sönmez (WC)-Hao-ching Chan/Fanny Stollár

Lyudmyla Kichenok/Desirae Krawczyk-Kateřina Siniaková/Taylor Townsend (2)